Не Кройф, не Ривалдо. Назван лучший оттянутый форвард в истории футбола
Признание получил Пеле
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших оттянутых форвардов в истории футбола.
Первую позицию в рейтинге занимает Пеле. Легендарный бразилец является единственным в истории футболистом, который трижды побеждал на мировом первенстве.
Вторую и третью позиции рейтинга занимают испанец Рауль и трехкратный обладатель Золотого мяча Йохан Кройф.
На четвертой позиции разместился легенда «Ромы» Франческо Тотти, а бразилец Ривалдо – 5-й.
В десятку рейтинга также попали Деннис Бергкамп, Ференц Пушкаш, Эрик Кантона, Алессандро Дель Пьеро и Питер Бирдсли.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
10 лучших оттянутых форвардов в истории футбола по версии Give Me Sport
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