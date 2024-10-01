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01 октября 2024, 00:48 |
60
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Не Кройф, не Ривалдо. Назван лучший оттянутый форвард в истории футбола

Признание получил Пеле

01 октября 2024, 00:48 |
60
0
Не Кройф, не Ривалдо. Назван лучший оттянутый форвард в истории футбола
Give Me Sport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших оттянутых форвардов в истории футбола.

Первую позицию в рейтинге занимает Пеле. Легендарный бразилец является единственным в истории футболистом, который трижды побеждал на мировом первенстве.

Вторую и третью позиции рейтинга занимают испанец Рауль и трехкратный обладатель Золотого мяча Йохан Кройф.

На четвертой позиции разместился легенда «Ромы» Франческо Тотти, а бразилец Ривалдо – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Деннис Бергкамп, Ференц Пушкаш, Эрик Кантона, Алессандро Дель Пьеро и Питер Бирдсли.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

10 лучших оттянутых форвардов в истории футбола по версии Give Me Sport

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Йохан Кройф Франческо Тотти Пеле Рауль Гонсалес Ривалдо Деннис Бергкамп Ференц Пушкаш Эрик Кантона Алессандро Дель Пьеро рейтинг
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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