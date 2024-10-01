Не Кройф, не Ривалдо. Назван лучший оттянутый форвард в истории футбола

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших оттянутых форвардов в истории футбола.

Первую позицию в рейтинге занимает Пеле. Легендарный бразилец является единственным в истории футболистом, который трижды побеждал на мировом первенстве.

Вторую и третью позиции рейтинга занимают испанец Рауль и трехкратный обладатель Золотого мяча Йохан Кройф.

На четвертой позиции разместился легенда «Ромы» Франческо Тотти, а бразилец Ривалдо – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Деннис Бергкамп, Ференц Пушкаш, Эрик Кантона, Алессандро Дель Пьеро и Питер Бирдсли.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

10 лучших оттянутых форвардов в истории футбола по версии Give Me Sport