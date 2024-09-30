Стадиону Атлетико грозят санкции после инцидента в матче с Реалом

Мадридский «Атлетико» может быть подвергнут частичному закрытию трибун на домашней арене клуба за поведение фанатов в матче 8-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала» (1:1).

Как известно, в середине второго тайма встреча на «Метрополитано» прерывалась из-за того, что болельщики стали бросать с трибун различные предметы во вратаря «галактикос» Тибо Куртуа. Пауза в поединке продолжалась 15 минут.

Сообщается, что возможные санкции за подобное нарушение норм предусматривают проведение двух или трех матчей с частичным закрытием трибун стадиона.

Источник тверждает, что главный арбитр матча «Атлетико» – «Реал» Матео Бускетс Феррер подробно указал в протоколе все, что проиходило по ходу поединка.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с «Реалом».