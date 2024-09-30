В Англии похвалили Арсенал за провал трансфера Мудрика. Что выиграл Артета?

Летом 2023 года «Арсенал» смог позволить себе трансфер Деклана Райса, который на сегодня является знаковым игроком состава «канониров». Это подписание стало возможным из-за провала переговоров по переходу украинца Михаила Мудрика, который в январе того года стал игроком лондонского «Челси».

Обозреватель издания Substack Саймон Филлипс заявил, что Райс также был в поле зрения «Челси» до того, как присоединился к «канонирам». Но тот факт, что «синие» много вложили в Мудрика, считая его своим приоритетом, означал, что они не смогли побороться за Райса с «канонирами» через несколько месяцев.

«Мудрик выглядел очень талантливым игроком в донецком «Шахтере» и, несомненно, мог бы сыграть свою роль в «Арсенале», хотя справедливо будет сказать, что его игра на «Стэмфорд Бридж» пока что является крайне разочаровывающей», – утверждает Филлипс.

Как следствие, автор уверен, что болельщики «Арсенала» должны быть рады, что в итоге они уступили в борьбе за Мудрика, поскольку приход Райса стал огромным стимулом для команды Микеля Артеты.

Даже если бы Артета справился с Мудриком лучше, чем это удалось тренерам «Челси», то для него, вероятно, было бы настоящим ударом, если бы игрок такого уровня, как Райс, в итоге оказался у «синих».

Ранее сообщалось, что Мудрик в последнем матче АПЛ разозлил тренера «Челси» Энцо Мареску.