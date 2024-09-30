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Англия
30 сентября 2024, 12:50 | Обновлено 30 сентября 2024, 13:34
818
1

В Англии похвалили Арсенал за провал трансфера Мудрика. Что выиграл Артета?

«Канониры» могли б остаться без Деклана Райса

30 сентября 2024, 12:50 | Обновлено 30 сентября 2024, 13:34
818
1
В Англии похвалили Арсенал за провал трансфера Мудрика. Что выиграл Артета?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Летом 2023 года «Арсенал» смог позволить себе трансфер Деклана Райса, который на сегодня является знаковым игроком состава «канониров». Это подписание стало возможным из-за провала переговоров по переходу украинца Михаила Мудрика, который в январе того года стал игроком лондонского «Челси».

Обозреватель издания Substack Саймон Филлипс заявил, что Райс также был в поле зрения «Челси» до того, как присоединился к «канонирам». Но тот факт, что «синие» много вложили в Мудрика, считая его своим приоритетом, означал, что они не смогли побороться за Райса с «канонирами» через несколько месяцев.

«Мудрик выглядел очень талантливым игроком в донецком «Шахтере» и, несомненно, мог бы сыграть свою роль в «Арсенале», хотя справедливо будет сказать, что его игра на «Стэмфорд Бридж» пока что является крайне разочаровывающей», – утверждает Филлипс.

Как следствие, автор уверен, что болельщики «Арсенала» должны быть рады, что в итоге они уступили в борьбе за Мудрика, поскольку приход Райса стал огромным стимулом для команды Микеля Артеты.

Даже если бы Артета справился с Мудриком лучше, чем это удалось тренерам «Челси», то для него, вероятно, было бы настоящим ударом, если бы игрок такого уровня, как Райс, в итоге оказался у «синих».

Ранее сообщалось, что Мудрик в последнем матче АПЛ разозлил тренера «Челси» Энцо Мареску.

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Михаил Мудрик Арсенал Лондон Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Деклан Райс Микель Артета
Юрій Остроумов Источник
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Владислав Рейский
Единственный как видно шанс заиграть у него в апл, это если б условный зебра или йочевич носились с ним лично в клубе, будь они там гдето
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