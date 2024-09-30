24-летний Фоден рассказал о планах после завершения карьеры
Полузащитник не видит себя в футболе
Английский полузащитник клуба «Манчестер Сити» Фил Фоден выступил с признанием о планах после завершения профессиональной футбольной карьеры.
«Заведу видеоблог о рыбалке. В детстве мой отец всегда брал меня с собой на рыбалку, я пристрастился к этому. Я ловил все, что угодно, попадалась рыба и поменьше, но чем чаще я добивался успеха, тем сильнее мне хотелось поймать кого-нибудь покрупнее. Например, карпа. Я часто рыбачу. Это такой кайф. Мне очень нравится», – заявил Фоден.
Напомним, ранее Фил Фоден оценил свою игру за сборную Англии на Евро-2024.
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