Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Ман Сити оценил свою игру за Англию на Евро-2024
Англия
04 июля 2024, 10:24 | Обновлено 04 июля 2024, 10:33
459
0

Лидер Ман Сити оценил свою игру за Англию на Евро-2024

Фил Фоден выступил с откровенным признанием

04 июля 2024, 10:24 | Обновлено 04 июля 2024, 10:33
459
0
Лидер Ман Сити оценил свою игру за Англию на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Вингер сборной Англии и «Манчестер Сити» Филип Фоден дал оценку своим действиям в матчах команды на чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии.

«Я был немного расстроен, не буду врать. Я хочу стараться забивать, стараться делать что-то лучшее для Англии. Иногда это не получается, но главное – сохранять хороший настрой. Я не был лучшим игроком в Премьер-лиге, если приехал на Евро и не показал результат. Чувствую, что с каждой игрой продвигаюсь вперёд маленькими шажками, и надеюсь, что смогу хорошо выступать за сборную Англии. Это всегда было моей целью», – заявил Фоден.

Как известно, Фил Фоден по итогам сезона-2023/2024 был признан лучшим игроком Английской Премьер-лиги.

Сборная Англии в 1/4 финала Евро-2024 сыграет с командой Швейцарии.

По теме:
Леоненко обвинил звезду Динамо в слабом выступлении на Евро-2024
Нуну МЕНДЕШ: «Мы все мотивированы»
В УЕФА отметили 3 топовых факта в предстоящем матче Евро Испания – Германия
Фил Фоден Евро-2024 сборная Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СВИТОЛИНА: «Тай-брейк 9:11? Очень больно, потому что у меня был матчбол»
Теннис | 03 июля 2024, 22:04 0
СВИТОЛИНА: «Тай-брейк 9:11? Очень больно, потому что у меня был матчбол»
СВИТОЛИНА: «Тай-брейк 9:11? Очень больно, потому что у меня был матчбол»

Украинская теннисистка прокомментировала победу над Магдой Линетт на старте Уимблдона

Волчий салют. УЕФА расследует действия игрока сборной Турции
Футбол | 03 июля 2024, 13:29 3
Волчий салют. УЕФА расследует действия игрока сборной Турции
Волчий салют. УЕФА расследует действия игрока сборной Турции

Демирал может получить наказание

Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне
Теннис | 03.07.2024, 18:10
Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне
Свитолина обыграла вторую ракетку Польши в стартовом матче на Уимблдоне
«Крокодиловы слезы». Культовый экс-игрок сборной Нидерландов разнес Роналду
Футбол | 04.07.2024, 05:11
«Крокодиловы слезы». Культовый экс-игрок сборной Нидерландов разнес Роналду
«Крокодиловы слезы». Культовый экс-игрок сборной Нидерландов разнес Роналду
Маркевич пропустит еще один спарринг Карпат
Футбол | 04.07.2024, 11:02
Маркевич пропустит еще один спарринг Карпат
Маркевич пропустит еще один спарринг Карпат
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем
Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем
04.07.2024, 07:48 25
Футбол
Дубль защитника. Сборная Турции обыграла Австрию в 1/8 финала Евро-2024
Дубль защитника. Сборная Турции обыграла Австрию в 1/8 финала Евро-2024
02.07.2024, 23:53 26
Футбол
Вацко прокомментировал конфликт Зинченко и Реброва
Вацко прокомментировал конфликт Зинченко и Реброва
03.07.2024, 20:28 6
Футбол
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
03.07.2024, 08:01 9
Футбол
Он на другом уровне. Экс-чемпион мира сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Он на другом уровне. Экс-чемпион мира сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
02.07.2024, 22:31
Бокс
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
03.07.2024, 08:20 20
Футбол
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
03.07.2024, 06:55 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем