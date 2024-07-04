Лидер Ман Сити оценил свою игру за Англию на Евро-2024

Вингер сборной Англии и «Манчестер Сити» Филип Фоден дал оценку своим действиям в матчах команды на чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии.

«Я был немного расстроен, не буду врать. Я хочу стараться забивать, стараться делать что-то лучшее для Англии. Иногда это не получается, но главное – сохранять хороший настрой. Я не был лучшим игроком в Премьер-лиге, если приехал на Евро и не показал результат. Чувствую, что с каждой игрой продвигаюсь вперёд маленькими шажками, и надеюсь, что смогу хорошо выступать за сборную Англии. Это всегда было моей целью», – заявил Фоден.

Как известно, Фил Фоден по итогам сезона-2023/2024 был признан лучшим игроком Английской Премьер-лиги.

Сборная Англии в 1/4 финала Евро-2024 сыграет с командой Швейцарии.