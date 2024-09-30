Денис ПИДГУРСКИЙ: «Нам не хватает стабильности»

Полузащитник львовского «Руха» Денис Пидгурский прокомментировал ничью против ковалевского «Колоса» (0:0) в матче 8-го тура УПЛ:

«Это была тяжелая игра – «Колос» навязал нам хорошую борьбу. Ковалевцы имеют сбалансированную команду и «Рух» знал о сильных сторонах своего соперника. Мы пытались создавать моменты и много атаковать, но нам это не удалось. Особенно у гостей выделялись Цуриков и Третьяков, которые активно работали на левом фланге и действовали очень динамично.

Считаю, что «Колос» пока не на своем месте в турнирной таблице и по уровню своей игры должен был бы быть выше. В целом в чемпионате сейчас нет простых соперников, особенно если говорить с точки зрения «Руха», ведь в нашей команде собраны молодые игроки и нам еще не хватает баланса и стабильности. Нельзя играть с таким настроем, который был у нас сегодня – нам не хватило концентрации.

Важно, что на поле вернулся Юрий Климчук. Юра в раздевалке после игры с «Динамо» эмоционально отреагировал на то, что снова сыграл после тяжелой травмы и длительного процесса лечения, говорил, что словно бы снова дебютировал в футболе. Все ребята также его поддержали. Сегодня он сыграл больше, пытался добавить команде креатива в атаке. Заметно, что Юрию еще трудно, но ему нужно время, чтобы набрать форму. Я передал Климчуку капитанскую повязку и в игре с «Динамо», и сейчас с «Колосом», потому что он – лидер команды и ведет нас за собой.

Мы благодарны болельщикам, которые несмотря на не совсем удачный результат нас поддержали после игры. Команда ценит, что на каждом домашнем матче зрители болеют за нас и гонят игроков вперед. Надеюсь, что фанаты не будут делать кардинальных выводов о «Рухе» после матча с «Колосом». Постараемся в следующей домашней игре показать лучший футбол, чтобы отблагодарить болельщиков за их поддержку.

К сожалению, в трех последних матчах нам не удается забивать голы. Это говорит о том, что нам следует больше внимания уделить позиционной атаке. Хочется в следующей игре порадовать болельщиков победой, но для этого надо будет плодотворно поработать на тренировках. Думаю, что игра с «Колосом» несколько встряхнет команду и мы будем заряжены на матч с «Александрией». Но это тоже будет непростой поединок, ведь нам будет противостоять один из лидеров УПЛ».