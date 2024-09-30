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Украина. Премьер лига
30 сентября 2024, 11:39 | Обновлено 30 сентября 2024, 12:08
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0

Буяльский провел юбилейный матч в клубной карьере

31-летний капитан киевлян провел 350-й матч на клубном уровне

30 сентября 2024, 11:39 | Обновлено 30 сентября 2024, 12:08
280
0
Буяльский провел юбилейный матч в клубной карьере
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Матч с «Левым берегом» (3:0) стал 350-м в клубной карьере 31-летнего капитана киевлян Виталия Буяльского. 330 раз он выходил на поле в рядах «Динамо», где 11 сентября 2011 года в кубковом гостевом поединке киевлян с «Кремнем» состоялся его дебют на высшем уровне, и 20 – в составе «Говерлы». 238 встреч Виталий отыграл в чемпионатах Украины, 84 – в еврокубках, 22 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Виталий Буяльский Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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