Украина. Премьер лига30 сентября 2024, 11:39 | Обновлено 30 сентября 2024, 12:08
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Буяльский провел юбилейный матч в клубной карьере
31-летний капитан киевлян провел 350-й матч на клубном уровне
30 сентября 2024, 11:39 | Обновлено 30 сентября 2024, 12:08
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Матч с «Левым берегом» (3:0) стал 350-м в клубной карьере 31-летнего капитана киевлян Виталия Буяльского. 330 раз он выходил на поле в рядах «Динамо», где 11 сентября 2011 года в кубковом гостевом поединке киевлян с «Кремнем» состоялся его дебют на высшем уровне, и 20 – в составе «Говерлы». 238 встреч Виталий отыграл в чемпионатах Украины, 84 – в еврокубках, 22 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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