Буяльский провел юбилейный матч в клубной карьере

Матч с «Левым берегом» (3:0) стал 350-м в клубной карьере 31-летнего капитана киевлян Виталия Буяльского. 330 раз он выходил на поле в рядах «Динамо», где 11 сентября 2011 года в кубковом гостевом поединке киевлян с «Кремнем» состоялся его дебют на высшем уровне, и 20 – в составе «Говерлы». 238 встреч Виталий отыграл в чемпионатах Украины, 84 – в еврокубках, 22 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ