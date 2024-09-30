Приятное достижение. Динамо отметило юбилей победой над Левым Берегом

В воскресенье, 29 сентября, в 8-м туре Украинской Премьер-лиги отношения между собой выяснили команды «Левый Берег» и «Динамо».

Это была первая встреча коллективов в истории их взаимоотношений и завершилась она крупной победой подопечных Александра Шовковского – 3:0.

«Динамо» добилось 230-й победы с крупным счетом в УПЛ, о чем информирует пресс-служба клуба. А в нынешнем сезоне киевляне впервые выиграли по-крупному.

В таблице УПЛ «Динамо» делит первое-второе места с «Александрией», имея в активе 19 очков после 7 игр.