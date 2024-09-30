Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Приятное достижение. Динамо отметило юбилей победой над Левым Берегом
Украина. Премьер лига
30 сентября 2024, 11:32 | Обновлено 30 сентября 2024, 11:34
328
0

Приятное достижение. Динамо отметило юбилей победой над Левым Берегом

Киевляне разгромили земляков со счетом 3:0

30 сентября 2024, 11:32 | Обновлено 30 сентября 2024, 11:34
328
0
Приятное достижение. Динамо отметило юбилей победой над Левым Берегом
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 29 сентября, в 8-м туре Украинской Премьер-лиги отношения между собой выяснили команды «Левый Берег» и «Динамо».

Это была первая встреча коллективов в истории их взаимоотношений и завершилась она крупной победой подопечных Александра Шовковского – 3:0.

«Динамо» добилось 230-й победы с крупным счетом в УПЛ, о чем информирует пресс-служба клуба. А в нынешнем сезоне киевляне впервые выиграли по-крупному.

В таблице УПЛ «Динамо» делит первое-второе места с «Александрией», имея в активе 19 очков после 7 игр.

По теме:
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Нам не хватает стабильности»
Буяльский провел юбилейный матч в клубной карьере
Спортдиректор Александрии признался, выплатил ли ему долги Днепр-1
Динамо Киев Левый Берег - Динамо Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
Футбол | 30 сентября 2024, 07:12 28
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ

Украинцем заинтересовался «Ливерпуль»

«В Челси идиоты сидят?» Стеценко поделился теорией заговора по Мудрику
Футбол | 30 сентября 2024, 07:43 15
«В Челси идиоты сидят?» Стеценко поделился теорией заговора по Мудрику
«В Челси идиоты сидят?» Стеценко поделился теорией заговора по Мудрику

Андрей считает, что «Шахтер» соврал о сумме трансфера Михаила в «Челси»

Не киберспорт. Известно, почему в доме Милевского полиция провела обыски
Футбол | 30.09.2024, 11:42
Не киберспорт. Известно, почему в доме Милевского полиция провела обыски
Не киберспорт. Известно, почему в доме Милевского полиция провела обыски
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
Футзал | 29.09.2024, 20:05
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
Футзал | 29.09.2024, 20:50
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Матч между Атлетико и Реалом приостановлен во втором тайме. Что случилось?
Матч между Атлетико и Реалом приостановлен во втором тайме. Что случилось?
29.09.2024, 23:32 1
Футбол
«Главная сенсация турнира». Игрок сборной Украины – о четвертьфинале ЧМ
«Главная сенсация турнира». Игрок сборной Украины – о четвертьфинале ЧМ
28.09.2024, 17:11
Футзал
Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
29.09.2024, 11:47 6
Футбол
Букмекеры оценили шансы Украины на титул ЧМ-2024 перед стартом 1/4 финала
Букмекеры оценили шансы Украины на титул ЧМ-2024 перед стартом 1/4 финала
29.09.2024, 07:31 3
Футзал
Левый Берег – Динамо – 0:3. Михавко, Бражко, Рубчинский. Видео голов, обзор
Левый Берег – Динамо – 0:3. Михавко, Бражко, Рубчинский. Видео голов, обзор
29.09.2024, 21:01 1
Футбол
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
29.09.2024, 18:01 8
Футбол
«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
29.09.2024, 07:14 1
Бокс
«Это будет легко!» Шакур Стивенсон назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это будет легко!» Шакур Стивенсон назвал победителя реванша Усик – Фьюри
29.09.2024, 12:26 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем