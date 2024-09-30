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Украина. Премьер лига
30 сентября 2024, 11:00 | Обновлено 30 сентября 2024, 12:14
1182
0

Спортдиректор Александрии признался, выплатил ли ему долги Днепр-1

Ивану Телько не повезло

30 сентября 2024, 11:00 | Обновлено 30 сентября 2024, 12:14
1182
0
Спортдиректор Александрии признался, выплатил ли ему долги Днепр-1
ФК Александрия. Иван Телько (слева)

Спортивный директор «Александрии» Иван Телько рассказал о процессе выплаты долгов со стороны его бывшего клуба – «Днепра-1».

– Вячеслав Фридман где-то 2 недели назад заявил, что все долги «Днепра-1» перед персоналом были выплачены, а перед игроками частично, это правда?

– Выплатили почти всем. По поводу футболистов, насколько я знаю – нет. И некоторым из персонала (менеджмента) также не выплатили задолженность. Почему именно так? Это нужно спрашивать у господина Фридмана. Однако факт закрытия задолженности почти перед всеми закрыт. Тем, кому выплатили – повезло. А вот мне не повезло.

– А вы спрашивали у Фридмана, возможно, в правовом поле?

– Да, у нас был разговор, но пусть он останется между нами. Однако, если каким-то образом деньги такие дойдут до меня, то пусть лучше перечислят в фонд «Вернись живым».

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Иван Телько Александрия Днепр-1 долги финансы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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