Спортдиректор Александрии признался, выплатил ли ему долги Днепр-1

Спортивный директор «Александрии» Иван Телько рассказал о процессе выплаты долгов со стороны его бывшего клуба – «Днепра-1».

– Вячеслав Фридман где-то 2 недели назад заявил, что все долги «Днепра-1» перед персоналом были выплачены, а перед игроками частично, это правда?

– Выплатили почти всем. По поводу футболистов, насколько я знаю – нет. И некоторым из персонала (менеджмента) также не выплатили задолженность. Почему именно так? Это нужно спрашивать у господина Фридмана. Однако факт закрытия задолженности почти перед всеми закрыт. Тем, кому выплатили – повезло. А вот мне не повезло.

– А вы спрашивали у Фридмана, возможно, в правовом поле?

– Да, у нас был разговор, но пусть он останется между нами. Однако, если каким-то образом деньги такие дойдут до меня, то пусть лучше перечислят в фонд «Вернись живым».