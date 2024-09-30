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  4. Лунин готовится сыграть 1-й матч в сезоне за Реал. Все зависит от Куртуа
Испания
30 сентября 2024, 10:08 | Обновлено 30 сентября 2024, 10:24
1578
1

Лунин готовится сыграть 1-й матч в сезоне за Реал. Все зависит от Куртуа

Украинец готов заменить Тибо Куртуа в следующем матче

30 сентября 2024, 10:08 | Обновлено 30 сентября 2024, 10:24
1578
1
Лунин готовится сыграть 1-й матч в сезоне за Реал. Все зависит от Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин готовится сыграть первый матч в сезоне 2024/25 за мадридский клуб.

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил повреждение в последнем матче «сливочных» против «Атлетико» (1:1) и сегодня пройдет обследование. Участие бельгийца в следующем матче «Реала» против «Лилля» в ЛЧ остается под вопросом. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо Андрей Лунин готовится сыграть первый матч в сезоне и заменить Куртуа, если в этом будет необходимость.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. В этом сезоне украинец регулярно уступает место в старте Тибо Куртуа и еще не играл.

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Тибо Куртуа травма Лилль Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов
Дмитро Олійник Источник: Фабрицио Романо
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