Лунин готовится сыграть 1-й матч в сезоне за Реал. Все зависит от Куртуа

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин готовится сыграть первый матч в сезоне 2024/25 за мадридский клуб.

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил повреждение в последнем матче «сливочных» против «Атлетико» (1:1) и сегодня пройдет обследование. Участие бельгийца в следующем матче «Реала» против «Лилля» в ЛЧ остается под вопросом. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо Андрей Лунин готовится сыграть первый матч в сезоне и заменить Куртуа, если в этом будет необходимость.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. В этом сезоне украинец регулярно уступает место в старте Тибо Куртуа и еще не играл.