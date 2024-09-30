«Ничего не может». В Италии оценили игру Довбика в победном матче Ромы
Украинский нападающий не сумел отличиться результативным действием в игре против «Венеции»
29 сентября прошел матч 6-го тура Серии А 2024/25 между командами «Рома» и «Венеция». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу римлян.
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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел в стартовом составе, провел на поле 90 минут и не сумел отличиться результативными действиями. После поединка издание Giallorossi.net оценило игру 27-летнего футболиста:
«Он выглядит уставшим. Сегодня он ничего не может сделать».
В итоге журналисты поставили Довбику 5 баллов из 10 возможных.
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