«Ничего не может». В Италии оценили игру Довбика в победном матче Ромы

29 сентября прошел матч 6-го тура Серии А 2024/25 между командами «Рома» и «Венеция». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу римлян.

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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел в стартовом составе, провел на поле 90 минут и не сумел отличиться результативными действиями. После поединка издание Giallorossi.net оценило игру 27-летнего футболиста:

«Он выглядит уставшим. Сегодня он ничего не может сделать».

В итоге журналисты поставили Довбику 5 баллов из 10 возможных.