Англия30 сентября 2024, 05:39 |
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Легенда Англии оценил игру Палмера после покера в ворота Брайтона
Гари Линекер – о полузащитнике «Челси»
30 сентября 2024, 05:39 |
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Легендарный экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился экспертным мнением о полузащитнике лондонского «Челси» Коуле Палмере после того, как тот оформил покер в матче АПЛ против «Брайтона» (4:2).
«Каждый раз, когда я его вижу, то у меня перехватывает дыхание. Это выдающийся футболист.
Из всех талантливых игроков, которые есть у Англии, он, возможно, лучший», – заявил 63-летний Линекер в эфире программы Match of the Day.
Ранее, напомним, Коул Палмер отреагировал на свой покер.
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