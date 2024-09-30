Легенда Англии оценил игру Палмера после покера в ворота Брайтона

Легендарный экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился экспертным мнением о полузащитнике лондонского «Челси» Коуле Палмере после того, как тот оформил покер в матче АПЛ против «Брайтона» (4:2).

«Каждый раз, когда я его вижу, то у меня перехватывает дыхание. Это выдающийся футболист.

Из всех талантливых игроков, которые есть у Англии, он, возможно, лучший», – заявил 63-летний Линекер в эфире программы Match of the Day.

Ранее, напомним, Коул Палмер отреагировал на свой покер.