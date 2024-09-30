Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Англии оценил игру Палмера после покера в ворота Брайтона
Англия
30 сентября 2024, 05:39 |
215
0

Легенда Англии оценил игру Палмера после покера в ворота Брайтона

Гари Линекер – о полузащитнике «Челси»

30 сентября 2024, 05:39 |
215
0
Легенда Англии оценил игру Палмера после покера в ворота Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Легендарный экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился экспертным мнением о полузащитнике лондонского «Челси» Коуле Палмере после того, как тот оформил покер в матче АПЛ против «Брайтона» (4:2).

«Каждый раз, когда я его вижу, то у меня перехватывает дыхание. Это выдающийся футболист.

Из всех талантливых игроков, которые есть у Англии, он, возможно, лучший», – заявил 63-летний Линекер в эфире программы Match of the Day.

Ранее, напомним, Коул Палмер отреагировал на свой покер.

По теме:
«Ему лучше уйти». Мареска пока исключил из своих планов одну звезду Челси
Друг-журналист Роналду предсказал участь тен Хага в МЮ
Наставник Тоттенхэма оценил эпохальность победы команды над МЮ
Гари Линекер Коул Палмер Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Caughtoffside
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Огненное дерби. Атлетико вырвал ничью у Реала
Футбол | 30 сентября 2024, 00:20 6
Огненное дерби. Атлетико вырвал ничью у Реала
Огненное дерби. Атлетико вырвал ничью у Реала

Матч прерывался из-за поведения фанатов

Букмекеры оценили шансы Украины на титул ЧМ-2024 перед стартом 1/4 финала
Футзал | 29 сентября 2024, 07:31 3
Букмекеры оценили шансы Украины на титул ЧМ-2024 перед стартом 1/4 финала
Букмекеры оценили шансы Украины на титул ЧМ-2024 перед стартом 1/4 финала

29 сентября сине-желтые сыграют против команды Венесуэлы, время начала – 18:00

Ман Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3. Фиаско Красных дьяволов. Видео голов и обзор
Футбол | 30.09.2024, 00:55
Ман Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3. Фиаско Красных дьяволов. Видео голов и обзор
Ман Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3. Фиаско Красных дьяволов. Видео голов и обзор
«Это будет легко!» Шакур Стивенсон назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 29.09.2024, 12:26
«Это будет легко!» Шакур Стивенсон назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это будет легко!» Шакур Стивенсон назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
Футзал | 29.09.2024, 20:05
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
29.09.2024, 20:50 5
Футзал
ВИДЕО. Бражко забил с центра поля в матче Левый Берег – Динамо Киев
ВИДЕО. Бражко забил с центра поля в матче Левый Берег – Динамо Киев
29.09.2024, 19:39
Футбол
Победа не без приключений. Александрия переиграла Кривбасс в Кривом Роге
Победа не без приключений. Александрия переиграла Кривбасс в Кривом Роге
28.09.2024, 15:02 15
Футбол
«Повезло быть свидетелями его игры». Артета назвал лучшего игрока в истории
«Повезло быть свидетелями его игры». Артета назвал лучшего игрока в истории
28.09.2024, 08:15
Футбол
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
29.09.2024, 18:01 8
Футбол
Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
29.09.2024, 05:50 20
Другие виды
Джордж Форман назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Джордж Форман назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
29.09.2024, 07:49 3
Бокс
«Главная сенсация турнира». Игрок сборной Украины – о четвертьфинале ЧМ
«Главная сенсация турнира». Игрок сборной Украины – о четвертьфинале ЧМ
28.09.2024, 17:11
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем