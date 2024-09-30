Наставник Тоттенхэма оценил эпохальность победы команды над МЮ

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился мнением о матче 6-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед», в котором «шпоры» добились крупной победы со счетом 3:0.

«Я считаю, это была выдающаяся игра. Мы хорошо начали ее, забили отличный гол и, вероятно, должны были забить два или три. Затем соперник оказался под давлением, и они получили красную карточку. После этого я подумал, что мы хорошо контролировали игру. Все ребята приложили просто выдающиеся усилия.

Это наша четвертая победа подряд, и мы добивались ее разными способами, но всегда оставались верны своим принципам и тому, как мы хотим играть в футбол», – заявил Постекоглу.

Ранее Эрик тен Хаг высказался о своем возможном увольнении из «МЮ» после разгрома от «Тоттенхэма».