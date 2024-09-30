В Серии А установлено историческое достижение по лидерам в таблице
Чемпионат Италии радует своим разнообразием
Впервые в истории чемпионата Италии в шести первых турах первое место в турнирной таблице занимала шесть разных команд.
Итальянский журналист Танкреди Палмьери, подметив эту особенности нынешнего сезона в Серии А, напомнил, что по итогам 1-го тура текущей кампании на первом месте шла «Аталанта», далее поочередно лидировали «Ювентус», «Интер», «Удинезе», «Торино», а шестой тур благодаря воскресной победе над «Монцей» со счетом 2:0 единоличным лидером завершит «Наполи». Он будет опережать «Ювентус» на одно очко.
Не лишним будет напомнить, что в пяти последних сезонах Серию А выигрывали четыре различных клуба – «Ювентус», «Интер», «Милан», «Наполи» и вновь «Интер».
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