Италия29 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 30 сентября 2024, 00:11
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Хвича подтверждает класс. Наполи легко разобрался с Монцей и стал лидером
Неаполитанцы под руководством Антонио Конте набрали 13 очков
29 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 30 сентября 2024, 00:11
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В матче 6-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле обыграл «Монцу» (2:0).
Неаполитанцы под руководством Антонио Конте выиграли матч благодаря голам Маттео Политано и Хвичи Кварацхелии.
«Наполи» набрал 13 очков из 18 и стали лидером Серии А. «Монца» имеет 3 балла и идет предпоследней, 19-й, в турнирной таблице.
Серия А. 6-й тур, 29 сентября
Наполи – Монца – 2:0
Голы: Политано, 22, Кварацхелия, 33
Турнирная таблица
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