Хвича подтверждает класс. Наполи легко разобрался с Монцей и стал лидером

В матче 6-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле обыграл «Монцу» (2:0).

Неаполитанцы под руководством Антонио Конте выиграли матч благодаря голам Маттео Политано и Хвичи Кварацхелии.

«Наполи» набрал 13 очков из 18 и стали лидером Серии А. «Монца» имеет 3 балла и идет предпоследней, 19-й, в турнирной таблице.

Серия А. 6-й тур, 29 сентября

Наполи – Монца – 2:0

Голы: Политано, 22, Кварацхелия, 33

Турнирная таблица