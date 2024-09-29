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Италия
29 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 30 сентября 2024, 00:11
30
0

Хвича подтверждает класс. Наполи легко разобрался с Монцей и стал лидером

Неаполитанцы под руководством Антонио Конте набрали 13 очков

29 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 30 сентября 2024, 00:11
30
0
Хвича подтверждает класс. Наполи легко разобрался с Монцей и стал лидером
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле обыграл «Монцу» (2:0).

Неаполитанцы под руководством Антонио Конте выиграли матч благодаря голам Маттео Политано и Хвичи Кварацхелии.

«Наполи» набрал 13 очков из 18 и стали лидером Серии А. «Монца» имеет 3 балла и идет предпоследней, 19-й, в турнирной таблице.

Серия А. 6-й тур, 29 сентября

Наполи – Монца – 2:0

Голы: Политано, 22, Кварацхелия, 33

Турнирная таблица

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Наполи Монца чемпионат Италии по футболу Серия A Хвича Кварацхелия Маттео Политано видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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