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WTA
30 сентября 2024, 03:22 | Обновлено 30 сентября 2024, 03:41
49
0

Свитолина призналась, что помогло ей вернуться в теннис после беременности

Элина выступила с признанием

30 сентября 2024, 03:22 | Обновлено 30 сентября 2024, 03:41
49
0
Свитолина призналась, что помогло ей вернуться в теннис после беременности
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№27 WTA) вспомнила период своего возвращения в большой теннис после беременности и рождения дочери Скай.

– Твое возвращение после рождения ребенка произвело фурор. Ты соскучилась по спорту?

– Да, но не соскучилась по боли в мышцах. Возвращаться после перерыва тяжело, и мне было сложно. У меня не было никаких задач, и это мне помогло.

Я просто хотела поиграть в теннис и не ставила своей целью, например, вернуться в топ-20. Но через два или три месяца после возвращения я была уже 19 или какая-то там. Это было неожиданно, – рассказала Свитолина.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина перенесла операцию, после чего выступила с заявлением.

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Элина Свитолина
Юрій Остроумов Источник: YouTube
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