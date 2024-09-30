Свитолина призналась, что помогло ей вернуться в теннис после беременности

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№27 WTA) вспомнила период своего возвращения в большой теннис после беременности и рождения дочери Скай.

– Твое возвращение после рождения ребенка произвело фурор. Ты соскучилась по спорту?

– Да, но не соскучилась по боли в мышцах. Возвращаться после перерыва тяжело, и мне было сложно. У меня не было никаких задач, и это мне помогло.

Я просто хотела поиграть в теннис и не ставила своей целью, например, вернуться в топ-20. Но через два или три месяца после возвращения я была уже 19 или какая-то там. Это было неожиданно, – рассказала Свитолина.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина перенесла операцию, после чего выступила с заявлением.