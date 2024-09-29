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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
29.09.2024 17:15 – FT 1 : 1
Севилья
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Испания
29 сентября 2024, 22:53 | Обновлено 30 сентября 2024, 00:44
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0

Драматичная ничья Атлетика с Севильей и победа Бетиса над Эспаньолом

Матч Атлетика и Севильи закончился со счетом 1:1, а Бетис со счетом 1:0 обыграл Эспаньол

29 сентября 2024, 22:53 | Обновлено 30 сентября 2024, 00:44
96
0
Драматичная ничья Атлетика с Севильей и победа Бетиса над Эспаньолом
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетик - Севилья

29 сентября в 17:15 состоялись два матча 8-го тура Ла Лиги.

В первой игре «Атлетик» принимал «Севилью» на «Эстадио Сан-Мамес» в Бильбао.

В первом тайме отличился хавбек баскского клуба Микель Хаурегисар. На 82-й минуте вратарь «Атлетико» Юлен Агирресабала получил красную карточку. На 85-й минуте матча вместо Нико Уильямса вышел 21-летний вратарь Алекс Падилья, отправивший мяч в сетку собственных ворот на 90+3 минуты. Матч закончился со счётом 1:1.

После этого матча «Атлетик» идет на 4-й позиции в Ла Лиге, а «Севилья» занимает 13-е место.

В параллельной игре «Бетис» соревновался с «Эспаньолом» на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

У хозяев был шанс выйти вперед на 45-й минуте, однако Абде Эззальзули не сумел реализовать пенальти. Единственный гол в этой встрече на счету Джованни Ло Чельсо, забивающего уже в 4-х матчах подряд.

На данный момент «Бетис» идет на 8-м месте, а «Эспаньол» – на 17-м.

Ла Лига. 6-й тур. 29 сентября

Атлетик – Севилья – 1:1

Голы: Хаурегисар, 36 – Падилья (автогол), 90+3

Удаление: Агирресабала, 82

Бетис – Эспаньол – 1:0

Гол: Ло Чельсо, 85

События матча

90’ +3
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Алекс Падилья (Атлетик Бильбао).
82’
Хулен Агирресабала (Атлетик Бильбао) получает красную карточку.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Хаурегисар (Атлетик Бильбао).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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