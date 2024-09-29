Драматичная ничья Атлетика с Севильей и победа Бетиса над Эспаньолом

29 сентября в 17:15 состоялись два матча 8-го тура Ла Лиги.

В первой игре «Атлетик» принимал «Севилью» на «Эстадио Сан-Мамес» в Бильбао.

В первом тайме отличился хавбек баскского клуба Микель Хаурегисар. На 82-й минуте вратарь «Атлетико» Юлен Агирресабала получил красную карточку. На 85-й минуте матча вместо Нико Уильямса вышел 21-летний вратарь Алекс Падилья, отправивший мяч в сетку собственных ворот на 90+3 минуты. Матч закончился со счётом 1:1.

После этого матча «Атлетик» идет на 4-й позиции в Ла Лиге, а «Севилья» занимает 13-е место.

В параллельной игре «Бетис» соревновался с «Эспаньолом» на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

У хозяев был шанс выйти вперед на 45-й минуте, однако Абде Эззальзули не сумел реализовать пенальти. Единственный гол в этой встрече на счету Джованни Ло Чельсо, забивающего уже в 4-х матчах подряд.

На данный момент «Бетис» идет на 8-м месте, а «Эспаньол» – на 17-м.

Ла Лига. 6-й тур. 29 сентября

Атлетик – Севилья – 1:1

Голы: Хаурегисар, 36 – Падилья (автогол), 90+3

Удаление: Агирресабала, 82

Бетис – Эспаньол – 1:0

Гол: Ло Чельсо, 85