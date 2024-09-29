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Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 21:38 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:50
248
0

Защитник Оболони рассказал о первой победе киевского клуба в сезоне УПЛ

Максим Грисьо прокомментировал победу пивоваров над Ингульцом

29 сентября 2024, 21:38 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:50
248
0
Защитник Оболони рассказал о первой победе киевского клуба в сезоне УПЛ
ФК Оболонь. Максим Грисьо

В 8-м туре УПЛ киевская «Оболонь» записали в свой актив первую победу, взяв верх над «Ингульцем» (2:1).

Защитник «пивоваров» Максим Грисьо эксклюзивно для Sport.ua рассказал, когда поверил в победу:

«Это был поединок, как говорится, за 6 очков. Ведь «Оболонь» и «Ингулец» – соседи по турнирной таблице. Гости довольно неожиданно не встречали нас высоко, действуя больше от обороны, и мы довольно уверенно контролировали ход событий на поле.

Мы имели преимуществом над «Ингульцом» в контроле мяча, по созданным голевым моментам, ударами по воротам. Но, забив второй раз, почему-то решили играть по счету и чуть не поплатились. Гости в компенсированное время отквитали один мяч, и последние минуты были нервными. Поэтому только после финального свистка поверили, что своего добились.

Эта первая победа должна придать нам уверенности в своих силах. Это важно, потому что в следующем матче – с «Черноморцем» – снова на кону будет 6 очков».

«Оболони» имеет 5 зачетных пунктов и занимает 15-е место в УПЛ.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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