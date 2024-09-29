Опытный вратарь Карпат будет искать себе новую команду. Что случилось?

Как стало известно Sport.ua, 34-летнему вратарю «Карпат» Александру Ильющенкову клубное руководство предложило перейти на тренерскую работу. Однако ветеран не согласился, потому что еще не собирается вешать бутсы на гвоздь.

Ильющенков проиграл конкуренцию молодым Александру Кемкину и Якову Кинарейкину. Он не попадал даже в заявку, но поскольку еще связан с зелено-белыми контрактом до конца сезона, то продолжает тренировочный процесс. Ильющенков может трудоустроиться в другой команде только в новом году, когда разорвет соглашение с «Карпатами».

Впрочем, Ильющенков еще может остаться в «Карпатах» при условии, что Кемкин или Кинарейкин получат выгодное предложение и будут проданы в другие клубы.

Кроме «Карпат» Александр Ильющенков также защищал ворота «Нивы» Тернополь, «Металлиста», Вереса», «Руха» и «Львова».