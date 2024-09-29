Опытный вратарь Карпат будет искать себе новую команду. Что случилось?
Опытный голкипер Александр Ильющенков оказался лишним в команде из Львова
Как стало известно Sport.ua, 34-летнему вратарю «Карпат» Александру Ильющенкову клубное руководство предложило перейти на тренерскую работу. Однако ветеран не согласился, потому что еще не собирается вешать бутсы на гвоздь.
Ильющенков проиграл конкуренцию молодым Александру Кемкину и Якову Кинарейкину. Он не попадал даже в заявку, но поскольку еще связан с зелено-белыми контрактом до конца сезона, то продолжает тренировочный процесс. Ильющенков может трудоустроиться в другой команде только в новом году, когда разорвет соглашение с «Карпатами».
Впрочем, Ильющенков еще может остаться в «Карпатах» при условии, что Кемкин или Кинарейкин получат выгодное предложение и будут проданы в другие клубы.
Кроме «Карпат» Александр Ильющенков также защищал ворота «Нивы» Тернополь, «Металлиста», Вереса», «Руха» и «Львова».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпион WBC считает, что Тайсон выиграет второй бой
Шпоры победили 3:0 в матче 6-го тура АПЛ, голы оформили Джонсон, Кулушевски и Соланке
А если серьезно, то у таких за уши вытащиных персонажей, нет будущего в нашем футболе.