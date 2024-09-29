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  4. Опытный вратарь Карпат будет искать себе новую команду. Что случилось?
Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 21:20 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:40
2602
1

Опытный вратарь Карпат будет искать себе новую команду. Что случилось?

Опытный голкипер Александр Ильющенков оказался лишним в команде из Львова

29 сентября 2024, 21:20 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:40
2602
1
Опытный вратарь Карпат будет искать себе новую команду. Что случилось?
ФК Карпаты Львов. Александр Ильющенков

Как стало известно Sport.ua, 34-летнему вратарю «Карпат» Александру Ильющенкову клубное руководство предложило перейти на тренерскую работу. Однако ветеран не согласился, потому что еще не собирается вешать бутсы на гвоздь.

Ильющенков проиграл конкуренцию молодым Александру Кемкину и Якову Кинарейкину. Он не попадал даже в заявку, но поскольку еще связан с зелено-белыми контрактом до конца сезона, то продолжает тренировочный процесс. Ильющенков может трудоустроиться в другой команде только в новом году, когда разорвет соглашение с «Карпатами».

Впрочем, Ильющенков еще может остаться в «Карпатах» при условии, что Кемкин или Кинарейкин получат выгодное предложение и будут проданы в другие клубы.

Кроме «Карпат» Александр Ильющенков также защищал ворота «Нивы» Тернополь, «Металлиста», Вереса», «Руха» и «Львова».

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Карпаты Львов Александр Ильющенков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Кемкин Яков Кинарейкин инсайд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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agins
Как можно проиграть место кинарейкину!?  Это же вообще мифический персонаж))) он ни где не играл, но все о нем слышали
А если серьезно, то у таких за уши вытащиных персонажей, нет будущего в нашем футболе. 
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