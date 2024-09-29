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  4. «Думал, это будет не так». Игрок Динамо – о своем голе с центра поля
Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 20:40 | Обновлено 29 сентября 2024, 20:56
1917
0

«Думал, это будет не так». Игрок Динамо – о своем голе с центра поля

Бражко не ожидал, что забьет именно так

29 сентября 2024, 20:40 | Обновлено 29 сентября 2024, 20:56
1917
0
«Думал, это будет не так». Игрок Динамо – о своем голе с центра поля
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Динамо в матче чемпионата Украины обыграло Левый берег 3:0, а хавбек Владимир Бражко оформил гол ударом в касание с центра поля.

«Каждый матч сложный сейчас, долго было 1:0, но потом забили второй. Почувствовали уверенность перед Лигой Европы и Хоффенхаймом и после двух неудачных матчей. Набираем ход только через матчи, потому что на тренировки в таком графике времени почти нет».

«Гол с центра поля? Очень хотелось забить с центра поля, но представлял это не так. Думал, будет перехват и в два касания. А забил в одно касание, увидев, что вратарь ошибся. Думал, может, отдать Буяльскому, но пробил сам. После игры Буя сказал, что хорошо, что не отдал».

«Хочется и Хоффенхайму забить, но главное, чтобы победа была», – сказал Бражко.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Левый Берег - Динамо Владимир Бражко
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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