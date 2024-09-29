«Думал, это будет не так». Игрок Динамо – о своем голе с центра поля

Динамо в матче чемпионата Украины обыграло Левый берег 3:0, а хавбек Владимир Бражко оформил гол ударом в касание с центра поля.

«Каждый матч сложный сейчас, долго было 1:0, но потом забили второй. Почувствовали уверенность перед Лигой Европы и Хоффенхаймом и после двух неудачных матчей. Набираем ход только через матчи, потому что на тренировки в таком графике времени почти нет».

«Гол с центра поля? Очень хотелось забить с центра поля, но представлял это не так. Думал, будет перехват и в два касания. А забил в одно касание, увидев, что вратарь ошибся. Думал, может, отдать Буяльскому, но пробил сам. После игры Буя сказал, что хорошо, что не отдал».

«Хочется и Хоффенхайму забить, но главное, чтобы победа была», – сказал Бражко.