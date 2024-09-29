«Думал, это будет не так». Игрок Динамо – о своем голе с центра поля
Бражко не ожидал, что забьет именно так
Динамо в матче чемпионата Украины обыграло Левый берег 3:0, а хавбек Владимир Бражко оформил гол ударом в касание с центра поля.
«Каждый матч сложный сейчас, долго было 1:0, но потом забили второй. Почувствовали уверенность перед Лигой Европы и Хоффенхаймом и после двух неудачных матчей. Набираем ход только через матчи, потому что на тренировки в таком графике времени почти нет».
«Гол с центра поля? Очень хотелось забить с центра поля, но представлял это не так. Думал, будет перехват и в два касания. А забил в одно касание, увидев, что вратарь ошибся. Думал, может, отдать Буяльскому, но пробил сам. После игры Буя сказал, что хорошо, что не отдал».
«Хочется и Хоффенхайму забить, но главное, чтобы победа была», – сказал Бражко.
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