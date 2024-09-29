29 сентября прошел матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Динамо Киев.

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Поединок состоялся на арене хозяев в столице Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу бело-синих.

Окончательный результат на 90+1-й минуте установил Валентин Рубчинский. Для него это первый гол за Динамо.

❗️ ВИДЕО. Как Рубчинский отметился первым голом за Динамо на 90+1-й минуте