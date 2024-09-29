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Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 20:15 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:12
1291
0

ВИДЕО. Как Рубчинский отметился первым голом за Динамо на 90+1-й минуте

Валентин установил окончательный результат матча против Левого Берега – 3:0

29 сентября 2024, 20:15 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:12
1291
0
ВИДЕО. Как Рубчинский отметился первым голом за Динамо на 90+1-й минуте
ФК Динамо. Валентин Рубчинский

29 сентября прошел матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на арене хозяев в столице Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу бело-синих.

Окончательный результат на 90+1-й минуте установил Валентин Рубчинский. Для него это первый гол за Динамо.

❗️ ВИДЕО. Как Рубчинский отметился первым голом за Динамо на 90+1-й минуте

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Валентин Рубчинский Динамо Киев Левый Берег Киев Левый Берег - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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