Украина. Премьер лига29 сентября 2024, 20:15 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:12
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ВИДЕО. Как Рубчинский отметился первым голом за Динамо на 90+1-й минуте
Валентин установил окончательный результат матча против Левого Берега – 3:0
29 сентября 2024, 20:15 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:12
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29 сентября прошел матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Динамо Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок состоялся на арене хозяев в столице Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу бело-синих.
Окончательный результат на 90+1-й минуте установил Валентин Рубчинский. Для него это первый гол за Динамо.
❗️ ВИДЕО. Как Рубчинский отметился первым голом за Динамо на 90+1-й минуте
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