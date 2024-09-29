Астон Вилла не сумела справиться с новичком АПЛ. Кто сделал дубль?

В матче 6-го тура АПЛ «Астон Вилла» в гостях сыграла вничью с «Ипсвич Таун» (2:2).

Дубль у хозяев оформил Лиам Делап (8 и 72 мин). У клуба из Бирмингема отличились Морган Роджерс (15 мин) и Олли Уоткинс (32 мин).

«Астон Вилла» набрала 13 очков и входит в топ-5 АПЛ. «Ипсвич Таун» (4 пункта) идет на 15-й позиции.

Премьер-лига. 6-й тур, 29 сентября

Ипсвич – Астон Вилла – 2:2

Голы: Делап, 8, 72 – Роджерс, 15, Уоткинс, 32