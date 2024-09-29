29.09.2024 16:00 – FT 2 : 2
Англия29 сентября 2024, 19:07 | Обновлено 29 сентября 2024, 19:15
79
0
Астон Вилла не сумела справиться с новичком АПЛ. Кто сделал дубль?
Лиам Делап забил два гола за Ипсвич в ворота клуба из Бирмингема
29 сентября 2024, 19:07 | Обновлено 29 сентября 2024, 19:15
79
0
В матче 6-го тура АПЛ «Астон Вилла» в гостях сыграла вничью с «Ипсвич Таун» (2:2).
Дубль у хозяев оформил Лиам Делап (8 и 72 мин). У клуба из Бирмингема отличились Морган Роджерс (15 мин) и Олли Уоткинс (32 мин).
«Астон Вилла» набрала 13 очков и входит в топ-5 АПЛ. «Ипсвич Таун» (4 пункта) идет на 15-й позиции.
Премьер-лига. 6-й тур, 29 сентября
Ипсвич – Астон Вилла – 2:2
Голы: Делап, 8, 72 – Роджерс, 15, Уоткинс, 32
The points are shared. #IPSAVL pic.twitter.com/lx2qAVRfKw— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 29, 2024
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 сентября 2024, 19:46 12
Михаил появился на поле на 71-й минуте
Футбол | 29 сентября 2024, 18:52 4
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Серии А 2024/25
Футбол | 29.09.2024, 11:47
Футбол | 29.09.2024, 16:10
Футбол | 28.09.2024, 20:17
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.09.2024, 09:45 81
27.09.2024, 19:06 3
28.09.2024, 14:05 1
29.09.2024, 07:14
29.09.2024, 07:31 3
Футбол
29.09.2024, 05:50 20
27.09.2024, 19:50 2