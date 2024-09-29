Младен БАРТУЛОВИЧ: «Матч с Колосом – один из худших в сезоне»

Исполняющий обязанности главного тренера «Зари» Младен Бартулович в интервью Sport.ua прокомментировал два подряд поражения команды в УПЛ – от «Динамо» (0:2) и «Колоса» (0:1):

«Что с «Колосом», что с «Динамо» матчи получились неудачными. Мы хотели добиться лучшего результата для себя. После паузы на поединки сборных была хорошая возможность сыграть с «Динамо» более удачно, но мы не дотерпели минут 20. В принципе, были неплохие возможности для более острых атак во встрече с «Динамо», где, возможно, чего-то не хватало. В таких поединках не хватает забитых мячей. Если такому сопернику, как «Динамо», ты забиваешь мяч, тогда можно рассчитывать на хороший результат. Но нам не удалось этого сделать.

По встрече с «Колосом» скажу, что это, наверное, один из наших худших матчей в этом сезоне. Надеюсь, такое с нами больше не повторится. Мы делаем анализ и стараемся исправить все те ошибки, которые были в противостоянии с ковалевцами, в котором мы настраивались только на победу».