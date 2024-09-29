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  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «У Супряги большое желание проявить себя»
Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 15:24 |
738
1

Младен БАРТУЛОВИЧ: «У Супряги большое желание проявить себя»

Наставник «Зари» рассказал о положении дел в луганском клубе

29 сентября 2024, 15:24 |
738
1
Младен БАРТУЛОВИЧ: «У Супряги большое желание проявить себя»
ФК Заря. Младен Бартулович

После семи туров в активе «Зари» три победы и четыре поражения. Две подряд неудачи луганчане потерпели в поединках против «Динамо» и «Колоса». При этом подопечные Младена Бартуловича в обоих матчах не смогли забить.

– Что с «Колосом», что с «Динамо» матчи получились неудачными, – берет слово исполняющий обязанности главного тренера «Зари» Младен Бартулович. – Мы хотели добиться лучшего результата для себя. После паузы на поединки сборных была хорошая возможность сыграть с «Динамо» более удачно, но мы не дотерпели минут 20. В принципе, были неплохие возможности для более острых атак во встрече с «Динамо», где, возможно, чего-то не хватало. В таких поединках не хватает забитых мячей. Если такому сопернику, как «Динамо», ты забиваешь мяч, тогда можно рассчитывать на хороший результат. Но нам не удалось этого сделать.

По встрече с «Колосом» скажу, что это, наверное, один из наших худших матчей в этом сезоне. Надеюсь, такое с нами больше не повторится. Мы делаем анализ и стараемся исправить все те ошибки, которые были в противостоянии с ковалевцами, в котором мы настраивались только на победу.

– У вас впереди матчи с «Ворсклой» и «Вересом»? Как настраиваетесь на поединки?
– Нас ждут очень важные поединки. Мы на эти матчи настраиваемся очень серьезно. Сейчас в чемпионате Украины нет легких поединков. Этот чемпионат показывает, что каждая команда может завоевать очки с любым соперником. Нет проходных матчей. Это будут очень важные поединки для нас в плане турнирной таблицы. Поэтому у нас будет только максимальный настрой на будущие встречи.

– В какой футбол хотите играть с «Зарей»? В зрелищный или на результат? Или в зрелищный и на результат?
– Конечно, хочется играть и в зрелищный футбол, и чтобы результат был. Времени нет строить что-то и ждать результата. Нужно, чтобы были сразу игра и результат, потому что есть определенные задачи. Поэтому мы работаем в таком направлении.

– С «Ворсклой» у вас по 9 очков, а у «Вереса» 6 баллов. Приблизительно ли равные это соперники?
– Я еще раз повторяю, что в этом чемпионате нет проходных поединков. В этом сезоне чемпионат очень ровный. Все команды могут любого соперника обыграть и любому сопернику проиграть. Я думаю, во многих матчах настрой команды и определенные мелочи влияют на итоговый результат.


ФК Заря. Младен Бартулович

– Что скажете по поводу Влада Супряги? Сможет ли он вернуть ту форму, которая была у него несколько лет назад?
– У него очень большое желание проявить себя. Он хорошо работает на тренировках. Мы надеемся, что он сможет себя показать с лучшей стороны в нашем клубе. Мы надеемся, что у него это получится.

– Есть какие-то задачи от руководства? Может, выйти в еврокубки?
– Есть задача выходить и играть на победу в каждом матче. Мы должны в каждой встрече показывать зрелищный футбол.

– Как оцените Филиппа Будковского? Его возвращение в «Зарю» оправдывает себя?
– Нам не хватало такого человека в команде, потому что многие опытные футболисты летом покинули клуб. Нам хотелось иметь в раздевалке такого игрока. И в результате он перешел в «Зарю». Я думаю, что Будковский усилил команду. Я думаю, он поможет команде не только на поле, но и за его пределами.

– Смотрели ли еврокубки? Как вам гол Артема Довбика в ворота «Атлетика» под руководством хорвата Ивана Юрича?
– Именно этот матч я смотрел. Это была первая игра Довбика за «Рому» в еврокубках, и он сразу отличился голом. Также это была дебютная игра Юрича с «Ромой» на евроарене. Для Артема и его будущего в клубе под руководством Юрича очень хорошо, что он забил. Думаю, что Артем очень поможет Юричу и в целом «Роме». Довбик уже забил три гола. И, я думаю, он забьет еще очень много голов в еврокубках и в чемпионате Италии. Думаю, Артем раскроется в Серии А и сможет забивать так же, как в Испании.

– Если учесть первый тур еврокубков, которые у вас остались впечатления от матчей? Какой матч вас больше всего удивил?
– Очень досадно, что «Шахтер» не сумел одержать победу в матче с «Болоньей». Была возможность выиграть встречу. Жаль, что пенальти не забили. Что касается «Динамо», скажу, что хотелось лучшего результата. Но «Лацио» – это крепкий соперник, и не все получилось у динамовцев. Очень удивил результат в поединке «Бавария» – «Динамо» (Загреб), а именно 9:2 в пользу мюнхенцев. Для меня было неожиданно, что так разгромно проигрывает загребское «Динамо» из моей родной Хорватии. Для меня это результат, который удивил меня в тот вечер.

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Младен Бартулович Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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Remark
В нього є дно, а не бажання, яке він вже давно пробив.
Скільки можна нянчитися з цією «зіркою»!?
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