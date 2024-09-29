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Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 17:18 | Обновлено 29 сентября 2024, 17:21
294
1

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Нам не хватало такого человека, как Будковский»

Тренер «Зари» – о форварде команды

29 сентября 2024, 17:18 | Обновлено 29 сентября 2024, 17:21
294
1
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Нам не хватало такого человека, как Будковский»
Зоря Луганск. Младен Бартулович

Исполняющий обазанности главного тренера «Зари» Младен Бартулович в интервью Sport.ua ответил на вопрос о том, оправдывает ли себя возвращение в луганский клуб опытного форварда Филиппа Будковского:

«Нам не хватало такого человека в команде, потому что многие опытные футболисты летом покинули клуб. Нам хотелось иметь в раздевалке такого игрока. И в результате он перешел в «Зарю».

Я думаю, что Будковский усилил команду. Я думаю, он поможет команде не только на поле, но и за его пределами».

В нынешнем сезоне Будковский уже отличился 1 голом в 4 матчах УПЛ за «Зарю».

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Младен Бартулович Филипп Будковский Заря Луганск
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Wlad West
Взагалі то він БудкІвский, рос. БудкИвскый.
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