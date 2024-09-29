Младен БАРТУЛОВИЧ: «Нам не хватало такого человека, как Будковский»
Тренер «Зари» – о форварде команды
Исполняющий обазанности главного тренера «Зари» Младен Бартулович в интервью Sport.ua ответил на вопрос о том, оправдывает ли себя возвращение в луганский клуб опытного форварда Филиппа Будковского:
«Нам не хватало такого человека в команде, потому что многие опытные футболисты летом покинули клуб. Нам хотелось иметь в раздевалке такого игрока. И в результате он перешел в «Зарю».
Я думаю, что Будковский усилил команду. Я думаю, он поможет команде не только на поле, но и за его пределами».
В нынешнем сезоне Будковский уже отличился 1 голом в 4 матчах УПЛ за «Зарю».
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