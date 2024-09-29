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Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 17:02 | Обновлено 29 сентября 2024, 17:21
1932
2

Левый Берег – Динамо. Герреро и Рубчинский выйдут в основе

Стали известны составы команд

29 сентября 2024, 17:02 | Обновлено 29 сентября 2024, 17:21
1932
2
Левый Берег – Динамо. Герреро и Рубчинский выйдут в основе
ФК Левый Берег

Сегодня, 29 сентября «Левый Берег» в матче восьмого тура УПЛ примет киевское «Динамо». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Левый Берег»: Механив, Шаповал, Самар, Якымив, Соколов, Дедух, Приходько, Галас, Синица, Когут, Кобзарь

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Михавко, Попов, Караваев, Бражко, Рубчинский, Брагару, Буяльский, Ярмоленко, Герреро

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Левый Берег Киев Динамо Киев Левый Берег - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы Эдуардо Герреро Валентин Рубчинский
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 2
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avk2307
Добре що попов відновився. Хотілось би сьогодні і Волошина побачити в другому таймі
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+2
kadaad
Зачем на поле Ярмола?
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+1
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