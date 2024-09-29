Украина. Премьер лига29 сентября 2024, 17:02 | Обновлено 29 сентября 2024, 17:21
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Левый Берег – Динамо. Герреро и Рубчинский выйдут в основе
Стали известны составы команд
29 сентября 2024, 17:02 | Обновлено 29 сентября 2024, 17:21
1932
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Сегодня, 29 сентября «Левый Берег» в матче восьмого тура УПЛ примет киевское «Динамо». Начало матча – в 18:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Левый Берег»: Механив, Шаповал, Самар, Якымив, Соколов, Дедух, Приходько, Галас, Синица, Когут, Кобзарь
«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Михавко, Попов, Караваев, Бражко, Рубчинский, Брагару, Буяльский, Ярмоленко, Герреро
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