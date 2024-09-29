Левый Берег – Динамо. Герреро и Рубчинский выйдут в основе

Сегодня, 29 сентября «Левый Берег» в матче восьмого тура УПЛ примет киевское «Динамо». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Левый Берег»: Механив, Шаповал, Самар, Якымив, Соколов, Дедух, Приходько, Галас, Синица, Когут, Кобзарь

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Михавко, Попов, Караваев, Бражко, Рубчинский, Брагару, Буяльский, Ярмоленко, Герреро