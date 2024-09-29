Манчестер Юнайтед начал искать замену главному тренеру
Эрика тен Хага вскоре могут уволить
Руководство «Манчестер Юнайтед» начало искать замену нынешнему главному тренеру команды Эрику тен Хагу. Об этом сообщают британские СМИ.
«Манчестер Юнайтед» неудачно начал нынешний сезон и на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. В Лиге Европы подопечные 54-летнего нидерландского специалиста стартовали с ничьей с «Твенте».
Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Сегодня, 29 сентября «Красные дьяволы» в шестом туре АПЛ дома сыграют с «Тоттенхэмом», начало матча – в 18:30 по Киеву.
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