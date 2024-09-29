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Англия
29 сентября 2024, 16:45 | Обновлено 29 сентября 2024, 16:56
1057
0

Манчестер Юнайтед начал искать замену главному тренеру

Эрика тен Хага вскоре могут уволить

29 сентября 2024, 16:45 | Обновлено 29 сентября 2024, 16:56
1057
0
Манчестер Юнайтед начал искать замену главному тренеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Руководство «Манчестер Юнайтед» начало искать замену нынешнему главному тренеру команды Эрику тен Хагу. Об этом сообщают британские СМИ.

«Манчестер Юнайтед» неудачно начал нынешний сезон и на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. В Лиге Европы подопечные 54-летнего нидерландского специалиста стартовали с ничьей с «Твенте».

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Сегодня, 29 сентября «Красные дьяволы» в шестом туре АПЛ дома сыграют с «Тоттенхэмом», начало матча – в 18:30 по Киеву.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг отставка
Олег Дидух Источник: TeamTalk
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