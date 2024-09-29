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ATP
29 сентября 2024, 14:41 |
215
0

Два украинских теннисиста сыграют в квалификации Мастерса в Шанхае

Вадим Урсу и Илья Марченко выступят на турнире АТР 1000 в Китае

29 сентября 2024, 14:41 |
215
0
Два украинских теннисиста сыграют в квалификации Мастерса в Шанхае
Instagram. Вадим Урсу и Илья Марченко

Два украинских теннисиста Вадим Урсу (АТР 304) и Илья Марченко (АТР 315) сыграют на хардовом турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай). Оба украинца начнут выступления в квалификации Мастерса.

Урсу в 1-м раунде отбора сыграет против Билли Харриса (Великобритания, ATP 104).

Марченко на старте квалификации выйдет на корт против Хон Сон Чхана (Южная Корея, ATP 141).

Поединки запланированы на 30 сентября.

Представители Украины попали в квалификацию турнира АТР 1000 впервые с мая 2023 года. Тогда Алексей Крутых проиграл на старте отбора на соревнованиях в Риме, Италия.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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