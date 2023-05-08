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ATP
08 мая 2023, 20:08 | Обновлено 08 мая 2023, 21:01
525
0

Первый номер Украины Крутых разгромно проиграл на старте Мастерса в Риме

Алексей не смог справиться с Александром Шевченко, уступив ему в двух сетах

08 мая 2023, 20:08 | Обновлено 08 мая 2023, 21:01
525
0
Первый номер Украины Крутых разгромно проиграл на старте Мастерса в Риме
ФТУ. Алексей Крутых

Лидер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (АТР 177) завершил выступления на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Риме (Италия).

В первом раунде квалификации к основной сетки итальянского Мастерса украинец в двух сетах уступил представителю страны 404 Александру Шевченко (АТР 93) за 1 час и 15 минут.

ATP 1000 Рим. Грунт. Квалификация

Александр Шевченко – Алексей Крутых (Украина) – 6:4, 6:2

За матч Крутых ни разу не добрался до брейк-поинтов, а во второй партии выиграл всего 2 очка на приеме.

Это была четвертая встреча теннисистов. Счет равный – 2:2.

Крутых – первый украинец за 14 месяцев, который сыграл в отборе к Мастерсу. В марте 2022 года Илья Марченко проиграл во втором раунде квалификации в Индиан-Уэллсе.

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Алексей Крутых Александр Шевченко (теннис) ATP Рим
Источник Sport.ua
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