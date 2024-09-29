Украина. Премьер лига29 сентября 2024, 14:41 |
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Рух – Колос. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в восьмом туре УПЛ
29 сентября 2024, 14:41 |
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Сегодня, 29 сентября «Рух» на Арене Львов в восьмом туре УПЛ примет «Колос». Начало матча – в 15:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Холод, Сыч, Пидгурский, Федор, Притула, Карабин, Квасница, Краснопир
«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Поправка, Демченко, Красничи, Третьяков, Ориховский, Алефиренко, Боливар
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