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Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 14:41 |
157
0

Рух – Колос. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в восьмом туре УПЛ

29 сентября 2024, 14:41 |
157
0
Рух – Колос. Стали известны стартовые составы
Getty Images/Global Images Ukraine. Арена Львов

Сегодня, 29 сентября «Рух» на Арене Львов в восьмом туре УПЛ примет «Колос». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Холод, Сыч, Пидгурский, Федор, Притула, Карабин, Квасница, Краснопир

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Поправка, Демченко, Красничи, Третьяков, Ориховский, Алефиренко, Боливар

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Рух Львов Колос Ковалевка Рух - Колос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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