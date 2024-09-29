Риккардо КАЛАФЬОРИ: «Не скажу, что АПЛ сильнее Серии А»

Новичок лондонского «Арсенала» Риккардо Калафьори поделился первыми впечатлениями от игры в АПЛ:

«Возможно, еще слишком рано говорить об этом, но я думаю, что произвел хорошее впечатление. Я очень хорошо освоился в «Арсенале» благодаря моим партнерам по команде и персоналу клуба.

Не скажу, что АПЛ сильнее Серии А, но она отличается. Здесь больше интенсивности, это другой стиль и темп игры. Приезд в Англию стал хорошим шагом для моей карьеры».

На прошлой неделе Калафьори отметился голом в ворота «Манчестер Сити».