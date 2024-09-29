Риккардо КАЛАФЬОРИ: «Не скажу, что АПЛ сильнее Серии А»
Защитник «Арсенала» – о новом для себя чемпионате
Новичок лондонского «Арсенала» Риккардо Калафьори поделился первыми впечатлениями от игры в АПЛ:
«Возможно, еще слишком рано говорить об этом, но я думаю, что произвел хорошее впечатление. Я очень хорошо освоился в «Арсенале» благодаря моим партнерам по команде и персоналу клуба.
Не скажу, что АПЛ сильнее Серии А, но она отличается. Здесь больше интенсивности, это другой стиль и темп игры. Приезд в Англию стал хорошим шагом для моей карьеры».
На прошлой неделе Калафьори отметился голом в ворота «Манчестер Сити».
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