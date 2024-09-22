Калафиори сравнял счет для Арсенала в матче против Ман Сити

22 сентября в 18:30 проходит матч 5-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал».

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Украинский защитник канониров Александр Зинченко не принимает участия в игре из-за травмы.

На 22-й минуте Риккардо Калафьори сравнял счет для канониров (1:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Ман Сити и Арсенала

ГОЛ! 1:1. Риккардо Калафьори, 22 мин