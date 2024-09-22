Англия22 сентября 2024, 19:07 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:43
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Калафиори сравнял счет для Арсенала в матче против Ман Сити
На 22-й минуте ситуация в центральном матче тура АПЛ уравнялась
22 сентября 2024, 19:07 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:43
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22 сентября в 18:30 проходит матч 5-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник канониров Александр Зинченко не принимает участия в игре из-за травмы.
На 22-й минуте Риккардо Калафьори сравнял счет для канониров (1:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Ман Сити и Арсенала
ГОЛ! 1:1. Риккардо Калафьори, 22 мин
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