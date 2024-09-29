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Испания
29 сентября 2024, 14:01 |
988
0

Сыграет ли Цыганков? Известны стартовые составы на матч Сельта – Жирона

Матч 8-го тура Ла Лиги начнется в 15:00 по киевскому времени

29 сентября 2024, 14:01 |
988
0
Сыграет ли Цыганков? Известны стартовые составы на матч Сельта – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

29 сентября состоится матч 8-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Сельта и Жирона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Балаидос в Виго. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут.

После 7 сыгранных матчей в чемпионате Испании Жирона занимает 13-е место в таблице с 8 очками. У Сельты 9 пунктов и 10-я позиция.

Стартовые составы на матч Сельта – Жирона

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Сельта Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Сельта - Жирона Виктор Цыганков стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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