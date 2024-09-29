Сыграет ли Цыганков? Известны стартовые составы на матч Сельта – Жирона
Матч 8-го тура Ла Лиги начнется в 15:00 по киевскому времени
29 сентября состоится матч 8-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Сельта и Жирона.
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Поединок пройдет на стадионе Балаидос в Виго. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.
Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут.
После 7 сыгранных матчей в чемпионате Испании Жирона занимает 13-е место в таблице с 8 очками. У Сельты 9 пунктов и 10-я позиция.
Стартовые составы на матч Сельта – Жирона
𝑷𝒐𝒍𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑪𝒆𝒍𝒕𝒂... 𝒙𝒐𝒈𝒂𝒓𝒂́𝒏... #CeltaGirona ⋄ #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/s5OnrFLqzx— RC Celta (@RCCelta) September 29, 2024
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! 💛❤️#CeltaGirona pic.twitter.com/oMCbSCxh8q— Girona FC (@GironaFC) September 29, 2024
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