Сыграет ли Цыганков? Известны стартовые составы на матч Сельта – Жирона

29 сентября состоится матч 8-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Сельта и Жирона.

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Поединок пройдет на стадионе Балаидос в Виго. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут.

После 7 сыгранных матчей в чемпионате Испании Жирона занимает 13-е место в таблице с 8 очками. У Сельты 9 пунктов и 10-я позиция.

Стартовые составы на матч Сельта – Жирона