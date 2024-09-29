«Было б по-другому». Федецкий назвал поворотный момент в карьере Коноплянки

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий назвал поворотный момент в карьере вингера Евгения Коноплянки:

«Реализовал ли Коноплянка свой потенциал? Думаю, что нет. Если бы Женя перешел бы в «Ливерпуль», все было бы совсем по-другому. Я видел, как Женя выглядел в тот момент. Он получил бы новый вызов и показал свои лучшие качества в АПЛ. И сейчас бы о завершении карьеры не было бы и речи, играл бы до сих пор. К сожалению, так случилось, что остался в «Днепре». Для клуба это было к счастью, так бы учились играть без Коноплянки в составе.

Но в клубе с такими традициями и бешеными болельщиками, как «Ливерпуль», Коноплянка бы раскрылся еще больше и скамейку там бы не грел. Был ажиотаж в прессе: его хочет «Тоттенхэм», его хочет «Ливерпуль», Женя все это видел. Коноплянка был готов перейти в более серьезный чемпионат, но один человек решил иначе. Дальше у «Ливерпуля» пропал интерес, взяли на его позицию других игроков, а Женя ушел свободным агентом в «Севилью»