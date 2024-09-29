«Не понимаю хайпа». Федецкий сделал выбор между Мудриком и Коноплянкой
Бывший защитник сборной Украины похвалил «Шахтер» за продажу Михаила
Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий сравнил своего экс-партнера Евгения Коноплянку с вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком:
«Миша бы сидел на скамейке и учился, как надо играть. Не понимаю «хайпа» вокруг Мудрика. Да, есть определенные навыки, но говорим в первую очередь о ценнике. Да, «Шахтер» красавцы, надо же было продать Михаила за 100 миллионов! Это праймовый подход менеджмента клуба.
Говорят, что Мудрик – следующий Коноплянка. По моему мнению, пока без шансов. Чтобы быть Коноплянкой, не знаю, сколько надо работать. Да, Мудрик – профессионал, работает над собой, пытается развиваться, но это и близко не Коноплянка в свои лучшие времена».
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