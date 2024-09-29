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  4. «Не понимаю хайпа». Федецкий сделал выбор между Мудриком и Коноплянкой
Англия
29 сентября 2024, 12:23 | Обновлено 29 сентября 2024, 12:54
906
2

«Не понимаю хайпа». Федецкий сделал выбор между Мудриком и Коноплянкой

Бывший защитник сборной Украины похвалил «Шахтер» за продажу Михаила

29 сентября 2024, 12:23 | Обновлено 29 сентября 2024, 12:54
906
2
«Не понимаю хайпа». Федецкий сделал выбор между Мудриком и Коноплянкой
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий сравнил своего экс-партнера Евгения Коноплянку с вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком:

«Миша бы сидел на скамейке и учился, как надо играть. Не понимаю «хайпа» вокруг Мудрика. Да, есть определенные навыки, но говорим в первую очередь о ценнике. Да, «Шахтер» красавцы, надо же было продать Михаила за 100 миллионов! Это праймовый подход менеджмента клуба.

Говорят, что Мудрик – следующий Коноплянка. По моему мнению, пока без шансов. Чтобы быть Коноплянкой, не знаю, сколько надо работать. Да, Мудрик – профессионал, работает над собой, пытается развиваться, но это и близко не Коноплянка в свои лучшие времена».

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Артем Федецкий Михаил Мудрик Евгений Коноплянка Шахтер Донецк Челси
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Юра Ганусяк
мудрика можна порівнювати з коноплянкою часів шальке, шахтар
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+1
Harun Bakircioğlu
Когда продаешь за 100 то, что не стоит и 30 это не праймовый подход, а одноразовый. Ждите теперь 10 лет, что хотя бы кто-то купит игрока Шахтера дороже 30 млн.
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0
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