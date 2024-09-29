Геннадий ПАСИЧ: «ЛНЗ подарил Черноморцу одно очко»

В поединке 8-го тура чемпионата УПЛ футболисты ЛНЗ разошлись миром с «Черноморцем» – 1:1.

Защитник черкащан Геннадий Пасич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало его команде удержать победный счет:

«Есть разочарование результатом. Но сами виноваты: в игровом эпизоде, когда одесситы забили, мы не имели права останавливаться, посчитав, что мяч вышел за линию. Надо было бороться до конца и, убежден, обошлось бы без взятия наших ворот.

Это привело к потере двух драгоценных очков и это тем обиднее, что могли значительно раньше, как говорится, закрывать матч. Однако снова подвела реализация, хотя владениям гостей угрожали часто. Ничего не остается, как постараться наверстать упущенное в поединке следующего тура – с «Шахтером», который состоится 6 октября».

Напомним, что футболисты ЛНЗ принимали «Черноморец» в Ковалевке, поскольку в Черкассах меняют газон на городском стадионе, который не соответствовал требованиям Премьер-лиги.