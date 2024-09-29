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  4. Геннадий ПАСИЧ: «ЛНЗ подарил Черноморцу одно очко»
Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 12:37 | Обновлено 29 сентября 2024, 12:52
153
2

Геннадий ПАСИЧ: «ЛНЗ подарил Черноморцу одно очко»

Черкасчане под занавес матча с одесситами упустили победу

29 сентября 2024, 12:37 | Обновлено 29 сентября 2024, 12:52
153
2
Геннадий ПАСИЧ: «ЛНЗ подарил Черноморцу одно очко»
ЛНЗ. Геннадий Пасич

В поединке 8-го тура чемпионата УПЛ футболисты ЛНЗ разошлись миром с «Черноморцем» – 1:1.

Защитник черкащан Геннадий Пасич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало его команде удержать победный счет:

«Есть разочарование результатом. Но сами виноваты: в игровом эпизоде, когда одесситы забили, мы не имели права останавливаться, посчитав, что мяч вышел за линию. Надо было бороться до конца и, убежден, обошлось бы без взятия наших ворот.

Это привело к потере двух драгоценных очков и это тем обиднее, что могли значительно раньше, как говорится, закрывать матч. Однако снова подвела реализация, хотя владениям гостей угрожали часто. Ничего не остается, как постараться наверстать упущенное в поединке следующего тура – с «Шахтером», который состоится 6 октября».

Напомним, что футболисты ЛНЗ принимали «Черноморец» в Ковалевке, поскольку в Черкассах меняют газон на городском стадионе, который не соответствовал требованиям Премьер-лиги.

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Геннадий Пасич ЛНЗ Черкассы Черноморец Одесса ЛНЗ - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Комментарии 2
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R1d3r
Судья молодец, не увидеть как мяч пересек линию поля это что-то.
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+1
sasha_d99
Ещё один меценат выискался Подарили они победу, победу нужно заслужить как и удачу
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-4
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