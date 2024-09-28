Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На арене в Черкассах поменяют газон. Когда первый матч на новом поле?
Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 03:59 | Обновлено 28 сентября 2024, 04:37
61
0

На арене в Черкассах поменяют газон. Когда первый матч на новом поле?

Дебют нового поля состоится 30 жовтня в домашнем матче ЛНЗ против Ингульца

28 сентября 2024, 03:59 | Обновлено 28 сентября 2024, 04:37
61
0
На арене в Черкассах поменяют газон. Когда первый матч на новом поле?
УПЛ

В Черкассах клуб ЛНЗ готовится к премьере нового поля, сообщает ТаТоТаке.

Все работы по перестилке газона на «Черкассы Арене» двигаются по плану. Однако дебют нового поля состоится не 28 сентября, когда ЛНЗ будет принимать Черноморец.

На обновленном газоне команда Андреса Карраско сыграет 20 октября в домашнем матче 10-го тура против Ингульца.

По теме:
ШАНДРУК: «Старались играть в низком блоке, и сработало – ничья с Шахтером»
ПУШИЧ: «Невероятно, что сыграли вничью, имея такое преимущество»
Защитник Вереса: «Мы целую неделю изучали уязвимые места Шахтера»
ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу газон ЛНЗ - Черноморец ЛНЗ - Ингулец ТаТоТаке Андрес Карраско
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины
Футбол | 27 сентября 2024, 12:58 52
Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины
Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины

На заметку Сергею Реброву

Как сыграла Аргентина? Определены последние два четвертьфиналиста ЧМ-2024
Футзал | 27 сентября 2024, 19:50 2
Как сыграла Аргентина? Определены последние два четвертьфиналиста ЧМ-2024
Как сыграла Аргентина? Определены последние два четвертьфиналиста ЧМ-2024

27 сентября на мундиале по футзалу Франция обыграла Таиланд, Аргентина одолела Хорватию

Не Лэмпард. Назван лучший игрок в истории Челси, игравший в АПЛ
Футбол | 28.09.2024, 01:44
Не Лэмпард. Назван лучший игрок в истории Челси, игравший в АПЛ
Не Лэмпард. Назван лучший игрок в истории Челси, игравший в АПЛ
Стало известно, за какую сумму денег экс-игрок Юве и Ромы продался в москву
Футбол | 27.09.2024, 22:32
Стало известно, за какую сумму денег экс-игрок Юве и Ромы продался в москву
Стало известно, за какую сумму денег экс-игрок Юве и Ромы продался в москву
Мудрик принял решение об уходе из Челси, клуб готов отпустить украинца
Футбол | 27.09.2024, 14:24
Мудрик принял решение об уходе из Челси, клуб готов отпустить украинца
Мудрик принял решение об уходе из Челси, клуб готов отпустить украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона хочет заменить тер Штегена героем Евро-2024
Барселона хочет заменить тер Штегена героем Евро-2024
26.09.2024, 10:19 2
Футбол
Итоги дня Лиги Европы. Турнирная таблица после первого тура. Кто лидирует?
Итоги дня Лиги Европы. Турнирная таблица после первого тура. Кто лидирует?
27.09.2024, 06:23 14
Футбол
«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол
«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол
27.09.2024, 03:41
Футбол
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
26.09.2024, 01:09 41
Футбол
«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе
«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе
27.09.2024, 10:30 3
Бокс
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
26.09.2024, 18:49 15
Футбол
В Пекине побит рекорд сезона по продолжительности матча в WTA-туре
В Пекине побит рекорд сезона по продолжительности матча в WTA-туре
26.09.2024, 13:29 1
Теннис
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
26.09.2024, 01:44 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем