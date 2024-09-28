На арене в Черкассах поменяют газон. Когда первый матч на новом поле?

В Черкассах клуб ЛНЗ готовится к премьере нового поля, сообщает ТаТоТаке.

Все работы по перестилке газона на «Черкассы Арене» двигаются по плану. Однако дебют нового поля состоится не 28 сентября, когда ЛНЗ будет принимать Черноморец.

На обновленном газоне команда Андреса Карраско сыграет 20 октября в домашнем матче 10-го тура против Ингульца.