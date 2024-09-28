Украина. Премьер лига28 сентября 2024, 03:59 | Обновлено 28 сентября 2024, 04:37
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На арене в Черкассах поменяют газон. Когда первый матч на новом поле?
Дебют нового поля состоится 30 жовтня в домашнем матче ЛНЗ против Ингульца
28 сентября 2024, 03:59 | Обновлено 28 сентября 2024, 04:37
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В Черкассах клуб ЛНЗ готовится к премьере нового поля, сообщает ТаТоТаке.
Все работы по перестилке газона на «Черкассы Арене» двигаются по плану. Однако дебют нового поля состоится не 28 сентября, когда ЛНЗ будет принимать Черноморец.
На обновленном газоне команда Андреса Карраско сыграет 20 октября в домашнем матче 10-го тура против Ингульца.
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