«Одна-две игры и все». Леоненко прогнозирует увольнение тренера гранда УПЛ

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказался относительно чемпионской гонки столичного клуба и донецкого «Шахтера»:

«Если «Шахтер» будет так и дальше разбазаривать, то «Динамо» уже можно поздравлять с чемпионством. Я не ожидал, что «Шахтер» будет так разбрасываться очками, причем там, где терять нельзя было. Судя по тому, как начала донецкая команда, в Лиге чемпионов им будет еще сложнее.

Если одну игру в УПЛ так же неудачно сыграют и потеряют очки, то «Динамо» можно будет смело поздравлять с чемпионством. Я это всегда делаю перед началом чемпионата, а не за два тура до завершения, как другие. Видимо, главного тренера «Шахтера» скоро уберут, если будут так разбазаривать. Одна-две игры и все».