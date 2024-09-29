«Одна-две игры и все». Леоненко прогнозирует увольнение тренера гранда УПЛ
Бывший нападающий «Динамо» считает, что Марино Пушичу из «Шахтера» осталось недолго
Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказался относительно чемпионской гонки столичного клуба и донецкого «Шахтера»:
«Если «Шахтер» будет так и дальше разбазаривать, то «Динамо» уже можно поздравлять с чемпионством. Я не ожидал, что «Шахтер» будет так разбрасываться очками, причем там, где терять нельзя было. Судя по тому, как начала донецкая команда, в Лиге чемпионов им будет еще сложнее.
Если одну игру в УПЛ так же неудачно сыграют и потеряют очки, то «Динамо» можно будет смело поздравлять с чемпионством. Я это всегда делаю перед началом чемпионата, а не за два тура до завершения, как другие. Видимо, главного тренера «Шахтера» скоро уберут, если будут так разбазаривать. Одна-две игры и все».
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Поединок состоится 29 сентября в 18:30 по Киеву