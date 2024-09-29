Оболонь – Ингулец. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 29 сентября «Оболонь» в матче восьмого тура УПЛ в Киеве примет «Ингулец». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Оболонь»: Федоривский, Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо, Витенчук, Черненко, Груша, Суханов, Мединский, Близниченко

«Ингулец»: Паламарчук, Мельничук, Виливальд, Шершень, Малыш, Козак, Пятов, Волохатый, Пушкарев, Кисленко, Сад