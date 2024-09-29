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  4. Оболонь – Ингулец. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 12:01 |
146
0

Оболонь – Ингулец. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в восьмом туре УПЛ

29 сентября 2024, 12:01 |
146
0
Оболонь – Ингулец. Стали известны стартовые составы
ФК Оболонь

Сегодня, 29 сентября «Оболонь» в матче восьмого тура УПЛ в Киеве примет «Ингулец». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Оболонь»: Федоривский, Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо, Витенчук, Черненко, Груша, Суханов, Мединский, Близниченко

«Ингулец»: Паламарчук, Мельничук, Виливальд, Шершень, Малыш, Козак, Пятов, Волохатый, Пушкарев, Кисленко, Сад

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Оболонь Киев Ингулец Оболонь - Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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