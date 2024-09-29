Украина. Премьер лига29 сентября 2024, 12:01 |
146
0
Оболонь – Ингулец. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в восьмом туре УПЛ
29 сентября 2024, 12:01 |
146
0
Сегодня, 29 сентября «Оболонь» в матче восьмого тура УПЛ в Киеве примет «Ингулец». Начало матча – в 13:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Оболонь»: Федоривский, Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо, Витенчук, Черненко, Груша, Суханов, Мединский, Близниченко
«Ингулец»: Паламарчук, Мельничук, Виливальд, Шершень, Малыш, Козак, Пятов, Волохатый, Пушкарев, Кисленко, Сад
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 сентября 2024, 12:33 0
Поединок состоится 29 сентября в 22:00 по Киеву
Футбол | 28 сентября 2024, 15:02 15
На удивление, ни одна воздушная тревога не прерывала ход интересного противостояния
Футбол | 28.09.2024, 19:46
Футбол | 29.09.2024, 07:00
Бокс | 29.09.2024, 07:14
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.09.2024, 00:16 4
28.09.2024, 20:17 12
27.09.2024, 15:19 10
27.09.2024, 19:50 2
27.09.2024, 13:50 38
29.09.2024, 07:49 3
27.09.2024, 12:58 52
27.09.2024, 13:57 6