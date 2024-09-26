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Премьер-лига
Оболонь
29.09.2024 13:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 сентября 2024, 20:05 |
54
0

Оболонь – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 сентября в 13:00 состоится матч 8-го тура УПЛ

26 сентября 2024, 20:05 |
54
0
Оболонь – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 29 сентября, в 13:00 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Ингулец».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Райда Михаил из Закарпатской области.

Оболонь – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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