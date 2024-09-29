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  4. ВИДЕО. Стародубцева не пожала руку Аванесян, которая сменила гражданство
WTA
29 сентября 2024, 10:04 |
1148
0

ВИДЕО. Стародубцева не пожала руку Аванесян, которая сменила гражданство

Юлия разобралась с Элиной в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Пекине

29 сентября 2024, 10:04 |
1148
0
ВИДЕО. Стародубцева не пожала руку Аванесян, которая сменила гражданство
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

29 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева пробилась в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине.

В 3-м раунде основной сетки украинка переиграла Элину Аванесян со счетом 6:3, 6:1. После завершения противостояния Стародубцева не пожала руку Элине.

Ранее у Аванесян был российский паспорт. Два месяца назад она начала выступать под флагом Армении.

В следующем раунде Стародубцева сыграет против победительницы противостояния Пейтон Стернс – Анна Калинская.

ВИДЕО. Стародубцева не пожала руку Аванесян, которая сменила гражданство

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видео рукопожатие Юлия Стародубцева Элина Аванесян WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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