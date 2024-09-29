29 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева пробилась в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине.

В 3-м раунде основной сетки украинка переиграла Элину Аванесян со счетом 6:3, 6:1. После завершения противостояния Стародубцева не пожала руку Элине.

Ранее у Аванесян был российский паспорт. Два месяца назад она начала выступать под флагом Армении.

В следующем раунде Стародубцева сыграет против победительницы противостояния Пейтон Стернс – Анна Калинская.

ВИДЕО. Стародубцева не пожала руку Аванесян, которая сменила гражданство