ВИДЕО. Стародубцева не пожала руку Аванесян, которая сменила гражданство
Юлия разобралась с Элиной в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Пекине
29 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева пробилась в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине.
В 3-м раунде основной сетки украинка переиграла Элину Аванесян со счетом 6:3, 6:1. После завершения противостояния Стародубцева не пожала руку Элине.
Ранее у Аванесян был российский паспорт. Два месяца назад она начала выступать под флагом Армении.
В следующем раунде Стародубцева сыграет против победительницы противостояния Пейтон Стернс – Анна Калинская.
ВИДЕО. Стародубцева не пожала руку Аванесян, которая сменила гражданство
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На удивление, ни одна воздушная тревога не прерывала ход интересного противостояния
Экс-игрок «Днепра» вспомнил напряженную ситуацию в клубе перед историческим финалом еврокубка