Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Шахтеру не хватает некоторых важных талантов»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после матча чемпионата Италии против «Болоньи» (1:1) рассказал о том, что беседовал с наставником соперника по поводу предстоящего поединка в Лиге чемпионов с «Шахтером», так как «Болонья» играла с «горняками» в первом туре этого турнира.

«Да, мы говорили [с Винченцо Итальяно – главным тренером «Болоньи»] об этом [игре против «Шахтера»] перед матчем, потому что тот поединок произвел на меня очень хорошее впечатление, хотя «Болонья» и заслужила победу. Мы будем играть на нейтральной территории в Германии, это будет нелегкий матч. По сравнению с тем, что было три года назад (на самом деле в последний раз «Аталанта» играла против «Шахтера» в 2019 году – прим. ред.), не хватает некоторых важных талантов, это более молодая команда, но нам будет нелегко», – сказал Гасперини.

Напомним, матч «Шахтер» - «Аталанта» состоится 2 октября в Гельзенкирхене.