Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Шахтеру не хватает некоторых важных талантов»
Лига чемпионов
29 сентября 2024, 10:10 |
234
0

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Шахтеру не хватает некоторых важных талантов»

Наставник «Аталанты» – о предстоящем поединке с «горняками»

29 сентября 2024, 10:10 |
234
0
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Шахтеру не хватает некоторых важных талантов»
facebook.com/atalantabc. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после матча чемпионата Италии против «Болоньи» (1:1) рассказал о том, что беседовал с наставником соперника по поводу предстоящего поединка в Лиге чемпионов с «Шахтером», так как «Болонья» играла с «горняками» в первом туре этого турнира.

«Да, мы говорили [с Винченцо Итальяно – главным тренером «Болоньи»] об этом [игре против «Шахтера»] перед матчем, потому что тот поединок произвел на меня очень хорошее впечатление, хотя «Болонья» и заслужила победу. Мы будем играть на нейтральной территории в Германии, это будет нелегкий матч. По сравнению с тем, что было три года назад (на самом деле в последний раз «Аталанта» играла против «Шахтера» в 2019 году – прим. ред.), не хватает некоторых важных талантов, это более молодая команда, но нам будет нелегко», – сказал Гасперини.

Напомним, матч «Шахтер» - «Аталанта» состоится 2 октября в Гельзенкирхене.

По теме:
На заметку. Болонья сыграла вничью со следующим соперником Шахтера в ЛЧ
Лазарет переполнен. Перед Шахтером еще один игрок Аталанты травмировался
Защитник Вереса назвал самого опасного игрока Шахтера
Джан Пьеро Гасперини Аталанта Болонья - Аталанта Болонья Шахтер - Аталанта Лига чемпионов Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чжан Чжилей рассказал, почему бойцам хевивейта следует остерегаться Дюбуа
Бокс | 28 сентября 2024, 12:20 0
Чжан Чжилей рассказал, почему бойцам хевивейта следует остерегаться Дюбуа
Чжан Чжилей рассказал, почему бойцам хевивейта следует остерегаться Дюбуа

Китайский боксер уверен, что Даниель заслуживает статуса чемпиона мира

Звездный поляк, убедивший легионеров покинуть рф, будет играть на Кипре
Футбол | 29 сентября 2024, 09:32 0
Звездный поляк, убедивший легионеров покинуть рф, будет играть на Кипре
Звездный поляк, убедивший легионеров покинуть рф, будет играть на Кипре

Гжегож Крыховяк подписал контракт с «Анортосисом»

Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
Другие виды | 29.09.2024, 05:50
Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
ФОТО. Вышел ли мяч? Обнародован кадр перед спасительным голом Черноморца
Футбол | 29.09.2024, 04:32
ФОТО. Вышел ли мяч? Обнародован кадр перед спасительным голом Черноморца
ФОТО. Вышел ли мяч? Обнародован кадр перед спасительным голом Черноморца
«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
Бокс | 29.09.2024, 07:14
«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БЕЛЛИНГЕМ – о победе над МС в Лиге чемпионов: «Лунин был героем того дня»
БЕЛЛИНГЕМ – о победе над МС в Лиге чемпионов: «Лунин был героем того дня»
27.09.2024, 19:06 3
Футбол
Костюк проиграла американке украинского происхождения на тысячнике в Пекине
Костюк проиграла американке украинского происхождения на тысячнике в Пекине
27.09.2024, 13:50 38
Теннис
«Довбик может войти в число лучших». В Италии в восторге от игры украинца
«Довбик может войти в число лучших». В Италии в восторге от игры украинца
27.09.2024, 14:32 6
Футбол
«У меня один вопрос». Шеннон Бриггс оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
«У меня один вопрос». Шеннон Бриггс оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
28.09.2024, 08:16 2
Бокс
Джордж Форман назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Джордж Форман назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
29.09.2024, 07:49 2
Бокс
Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины
Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины
27.09.2024, 12:58 52
Футбол
Известна оценка Мудрика за игру с Брайтоном. Сколько у Палмера за покер?
Известна оценка Мудрика за игру с Брайтоном. Сколько у Палмера за покер?
28.09.2024, 19:46 12
Футбол
«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе
«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе
27.09.2024, 10:30 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем