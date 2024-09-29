34-летний звездный польский полузащитник Гжегож Крыховяк продолжит карьеру на Кипре.

Футболист, который провел 100 матчей за сборную Польши, подписал однолетнее трудовое соглашение с «Анортосисом» из Фамагусты.

Крыховяк перебрался в «Анортосис» на правах свободного агента, который получил летом нынешнего года после ухода из саудовского клуба «Абха».

Гжегож Крыховяк известен по выступлениям за «Севилью», «Вест Бромвич» и «Пари Сен-Жермен». Также хавбек немало поиграл в стране-агрессоре за «Локомотив» и «Краснодар», однако после начала полномасштабной фазы войны против Украины именно Крыховяк, как сообщалось тогда, убедил всех легионеров «Краснодара» покинуть этот клуб и саму россию. Впоследствии Гжегож по Annexe 7 ФИФА играл за ряд клубов, а окончательно расторг трудовое соглашение с российским клубом летом 2023-го.