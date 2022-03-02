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Польский футболист убедил всех легионеров Краснодара покинуть клуб

Гжегож Крыховяк возглавил бунт в российском клубе

  • 02.03.2022 19:58
  • 2579 просмотров
  • 2 комментария
Польский футболист убедил всех легионеров Краснодара покинуть клуб
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гжегож Крыховяк

Из российского футбольного клуба «Краснодар» уходят все легионеры.
 
Сообщается, что их всех убедил польский полузащитник Гжегож Крыховяк.
 
В среду легионеры не тренировались. Если их не переубедит руководство, то все покинут команду.
 
Ранее контракт с клубом расторг главный тренер Даниэль Фарке и три его ассистента.

Источник — Sport.ua

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Vitaliy88, 02.03.2022 20:05
    +8
    Молодець, красень!!!
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    online
    vasyan86, 02.03.2022 20:19
    +3
    Завжди був заробітчанином, але зараз респект
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