Польский футболист убедил всех легионеров Краснодара покинуть клуб

Из российского футбольного клуба «Краснодар» уходят все легионеры.



Сообщается, что их всех убедил польский полузащитник Гжегож Крыховяк.



В среду легионеры не тренировались. Если их не переубедит руководство, то все покинут команду.



Ранее контракт с клубом расторг главный тренер Даниэль Фарке и три его ассистента.