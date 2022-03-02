Польский футболист убедил всех легионеров Краснодара покинуть клуб

Из российского футбольного клуба «Краснодар» уходят все легионеры.
Сообщается, что их всех убедил польский полузащитник Гжегож Крыховяк.
В среду легионеры не тренировались. Если их не переубедит руководство, то все покинут команду.
Ранее контракт с клубом расторг главный тренер Даниэль Фарке и три его ассистента.
Источник — Sport.ua
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