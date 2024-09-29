Не Кейн и не Мбаппе. Назван лучший форвард мира прямо сейчас

Авторитетный портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших форвард мира в настоящее время.

Первую позицию занял звездный норвежский нападающий английского гранда Манчестер Сити Эрлинг Холанд.

Килиан Мбаппе, который летом сменил ПСЖ на Реал, расположился на 2-м месте. Топ-3 замыкает Гарри Кейн из Баварии.

В первую пятерку также входят Лаутаро Мартинес (Интер) и Виктор Осимхен (Галатасарай).

Интересно, что Роберт Левандовски из Барселоны не попал в лучшую десятку мира.

Ранее британский портал Give Me Sport назвал лучшего игрока АПЛ.

Топ-10 форвардов мира в настоящее время: