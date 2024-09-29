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Англия
29 сентября 2024, 09:32 | Обновлено 29 сентября 2024, 10:14
1134
0

Не Кейн и не Мбаппе. Назван лучший форвард мира прямо сейчас

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд получил признание от FourFourTwo

29 сентября 2024, 09:32 | Обновлено 29 сентября 2024, 10:14
1134
0
Не Кейн и не Мбаппе. Назван лучший форвард мира прямо сейчас
Twitter

Авторитетный портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших форвард мира в настоящее время.

Первую позицию занял звездный норвежский нападающий английского гранда Манчестер Сити Эрлинг Холанд.

Килиан Мбаппе, который летом сменил ПСЖ на Реал, расположился на 2-м месте. Топ-3 замыкает Гарри Кейн из Баварии.

В первую пятерку также входят Лаутаро Мартинес (Интер) и Виктор Осимхен (Галатасарай).

Интересно, что Роберт Левандовски из Барселоны не попал в лучшую десятку мира.

Ранее британский портал Give Me Sport назвал лучшего игрока АПЛ.

Топ-10 форвардов мира в настоящее время:

  1. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  2. Килиан Мбаппе (Реал)
  3. Гарри Кейн (Бавария)
  4. Лаутаро Мартинес (Интер)
  5. Виктор Осимхен (Галатасарай)
  6. Александер Исак (Ньюкасл)
  7. Виктор Дьекереш (Спортинг)
  8. Олли Уоткинс (Астон Вилла)
  9. Кай Хаверц (Арсенал)
  10. Хулиан Альварес (Атлетико)
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FourFourTwo Виктор Дьекереш Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Гарри Кейн Лаутаро Мартинес Виктор Осимхен Александер Исак Олли Уоткинс Кай Хаверц Хулиан Альварес рейтинг
Даниил Агарков Источник: FourFourTwo
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