Не Кейн и не Мбаппе. Назван лучший форвард мира прямо сейчас
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд получил признание от FourFourTwo
Авторитетный портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших форвард мира в настоящее время.
Первую позицию занял звездный норвежский нападающий английского гранда Манчестер Сити Эрлинг Холанд.
Килиан Мбаппе, который летом сменил ПСЖ на Реал, расположился на 2-м месте. Топ-3 замыкает Гарри Кейн из Баварии.
В первую пятерку также входят Лаутаро Мартинес (Интер) и Виктор Осимхен (Галатасарай).
Интересно, что Роберт Левандовски из Барселоны не попал в лучшую десятку мира.
Ранее британский портал Give Me Sport назвал лучшего игрока АПЛ.
Топ-10 форвардов мира в настоящее время:
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Килиан Мбаппе (Реал)
- Гарри Кейн (Бавария)
- Лаутаро Мартинес (Интер)
- Виктор Осимхен (Галатасарай)
- Александер Исак (Ньюкасл)
- Виктор Дьекереш (Спортинг)
- Олли Уоткинс (Астон Вилла)
- Кай Хаверц (Арсенал)
- Хулиан Альварес (Атлетико)
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