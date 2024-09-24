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Англия
24 сентября 2024, 01:08 |
54
0

Не Салах, не Холанд. Назван лучший футболист АПЛ прямо сейчас

Признание получил испанец Родри из «Манчестер Сити»

24 сентября 2024, 01:08 |
54
0
Не Салах, не Холанд. Назван лучший футболист АПЛ прямо сейчас
Give Me Sport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов чемпионата Англии по футболу в настоящее время.

Первую позицию в рейтинге занимает лучший футболист Евро-2024 и один из главных фаворитов на Золотой мяч 2024 испанец Родри. За испанцем разместились лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах и одноклубник Родри Фил Фоден.

На четвертой позиции разместился Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», а Букайо Сака – 5-й.

В топ-10 рейтинга попали также Кевин де Брюйне, Уильям Салиба, Вирджил ван Дейк, Деклан Райс, Коул Палмер.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

10 лучших футболистов АПЛ по версии Give Me Sport

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Мохамед Салах Родри Фил Фоден Букайо Сака Эрлинг Холанд Кевин де Брюйне Вильям Салиба Вирджил ван Дейк Деклан Райс Коул Палмер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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Стюард #11
Цикаво, а в ГритБритани публикуют рейтинги спорт уа?))
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