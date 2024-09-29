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Чемпионат Франции
Ланс
28.09.2024 18:00 – FT 0 : 0
Ницца
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Франция
29 сентября 2024, 06:03 |
70
0

Лилль разгромил Гавр, Монако вырвал победу на 90+8 минуте

Состоялись три матча чемпионата Франции

29 сентября 2024, 06:03 |
70
0
Лилль разгромил Гавр, Монако вырвал победу на 90+8 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

Заrкончились три матча 6 тура чемпионата Франции. «Лилль» на выезде разгромно победил «Гавр» с хет-триком Джонатана Дэвида, «Ланс» и «Ниться» расписали сухую ничью, а «Монако» все же дожал «Монпелье».

Чемпионат Франции. 8 тур

Гавр – Лилль – 0:3

Голы: Дэвид, 23, 35, 79

Ланс – Ницца – 0:0

Монако – Монпелье – 2:1

Голы: Балогун, 32, Камара, 90+8 – Нзингула, 16

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 6 5 1 0 20 - 5 16
2 Монако 6 5 1 0 12 - 3 16
3 Марсель 5 4 1 0 15 - 6 13
4 Лилль 6 3 1 2 11 - 7 10
5 Ланс 6 2 4 0 5 - 2 10
6 Ницца 6 2 2 2 14 - 6 8
7 Нант 5 2 2 1 7 - 4 8
8 Реймс 5 2 2 1 7 - 7 8
9 Ренн 6 2 1 3 10 - 9 7
10 Страсбург 5 1 3 1 11 - 10 6
11 Осер 6 2 0 4 8 - 12 6
12 Брест 6 2 0 4 8 - 13 6
13 Гавр 6 2 0 4 7 - 13 6
14 Тулуза 5 1 2 2 4 - 6 5
15 Лион 5 1 1 3 6 - 11 4
16 Монпелье 6 1 1 4 6 - 17 4
17 Сент-Этьен 5 1 0 4 1 - 15 3
18 Анже 5 0 2 3 3 - 9 2
Полная таблица

События матча

84’
Анасс Зарури (Ланс) получает красную карточку.
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Лилль Гавр Монако Монпелье Ланс Ницца чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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