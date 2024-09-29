Лилль разгромил Гавр, Монако вырвал победу на 90+8 минуте

Заrкончились три матча 6 тура чемпионата Франции. «Лилль» на выезде разгромно победил «Гавр» с хет-триком Джонатана Дэвида, «Ланс» и «Ниться» расписали сухую ничью, а «Монако» все же дожал «Монпелье».

Чемпионат Франции. 8 тур

Гавр – Лилль – 0:3

Голы: Дэвид, 23, 35, 79

Ланс – Ницца – 0:0

Монако – Монпелье – 2:1

Голы: Балогун, 32, Камара, 90+8 – Нзингула, 16