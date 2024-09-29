Франция29 сентября 2024, 06:03 |
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Лилль разгромил Гавр, Монако вырвал победу на 90+8 минуте
Состоялись три матча чемпионата Франции
29 сентября 2024, 06:03 |
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Заrкончились три матча 6 тура чемпионата Франции. «Лилль» на выезде разгромно победил «Гавр» с хет-триком Джонатана Дэвида, «Ланс» и «Ниться» расписали сухую ничью, а «Монако» все же дожал «Монпелье».
Чемпионат Франции. 8 тур
Гавр – Лилль – 0:3
Голы: Дэвид, 23, 35, 79
Ланс – Ницца – 0:0
Монако – Монпелье – 2:1
Голы: Балогун, 32, Камара, 90+8 – Нзингула, 16
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|2
|Монако
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|3
|Марсель
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|4
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|5
|Ланс
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|6
|Ницца
|6
|2
|2
|2
|14 - 6
|8
|7
|Нант
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|8
|Реймс
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9
|Ренн
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|10
|Страсбург
|5
|1
|3
|1
|11 - 10
|6
|11
|Осер
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|12
|Брест
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|13
|Гавр
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|14
|Тулуза
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15
|Лион
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|16
|Монпелье
|6
|1
|1
|4
|6 - 17
|4
|17
|Сент-Этьен
|5
|1
|0
|4
|1 - 15
|3
|18
|Анже
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
События матча
84’
Анасс Зарури (Ланс) получает красную карточку.
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