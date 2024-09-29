ФОТО. Вышел ли мяч? Обнародован кадр перед спасительным голом Черноморца
Одесситы сыграли вничью с ЛНЗ Черкассы в 8-м туре УПЛ (1:1), забив на 82-й минуте
28 сентября состоялся матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами ЛНЗ Черкассы и Черноморец.
Поединок прошел на стадионе Колоса в Ковалевке. Игра завершилась со счетом 1:1.
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Одесситы сравняли на 82-й. Однако мяч Дениса Янакова очень спорный – не вышел ли мяч за несколько секунд до его голевого удара?
После 5 туров ЛНЗ занимает 5-е место в таблице чемпионата Украины с 12 очками. У Черноморца 7 пунктов и 11-я строчка.
ФОТО. Вышел ли мяч? Обнародован кадр перед спасительным голом Черноморца
Видеообзор матча ЛНЗ Черкассы – Черноморец (1:1)
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