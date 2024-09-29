28 сентября состоялся матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами ЛНЗ Черкассы и Черноморец.

Поединок прошел на стадионе Колоса в Ковалевке. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Одесситы сравняли на 82-й. Однако мяч Дениса Янакова очень спорный – не вышел ли мяч за несколько секунд до его голевого удара?

После 5 туров ЛНЗ занимает 5-е место в таблице чемпионата Украины с 12 очками. У Черноморца 7 пунктов и 11-я строчка.

ФОТО. Вышел ли мяч? Обнародован кадр перед спасительным голом Черноморца

Видеообзор матча ЛНЗ Черкассы – Черноморец (1:1)