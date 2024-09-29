Владислав ЛУПАШКО: «Высококлассные игроки Полесья сделали разницу»

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал поражение команды в игре 8 тура УПЛ против Полесья» (1:3).

– Мы играли против очень организованного соперника, во всех фазах показывающего высокий уровень игры. У них большая концентрация высококлассных игроков в этой команде, делающих разницу. Мы пропустили два гола, пришедших с флангов. Когда качество исполнения настолько высоко, то очень трудно этому противодействовать. Полагаю, что мы в большинстве эпизодов выглядели довольно прилично на этом уровне.

– У болельщиков «Карпат» есть два суждения: «Карпаты» всегда побеждают во время дождя, а красно-черная форма нефартова.

– Когда идет дождь, то мы хотим побеждать (улыбается – прим.). Потому что во Львове часто идет дождь. В новой форме я, как тренер «Карпат», не играл. Сегодня просто не повезло, что эти моменты, которые были у «Полесья», они их реализовали. Мне Богдан Шуст говорил, что красно-черную форму всегда считали нефартовой. Мы решили в ней сыграть и дать возможность показать болельщикам нашу новую форму.