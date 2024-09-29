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  4. Владислав ЛУПАШКО: «Высококлассные игроки Полесья сделали разницу»
Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 03:48 | Обновлено 29 сентября 2024, 03:58
22
0

Владислав ЛУПАШКО: «Высококлассные игроки Полесья сделали разницу»

Наставник «Карпат» рассказал о поражении от житомирской команды

29 сентября 2024, 03:48 | Обновлено 29 сентября 2024, 03:58
22
0
Владислав ЛУПАШКО: «Высококлассные игроки Полесья сделали разницу»
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал поражение команды в игре 8 тура УПЛ против Полесья» (1:3).

– Мы играли против очень организованного соперника, во всех фазах показывающего высокий уровень игры. У них большая концентрация высококлассных игроков в этой команде, делающих разницу. Мы пропустили два гола, пришедших с флангов. Когда качество исполнения настолько высоко, то очень трудно этому противодействовать. Полагаю, что мы в большинстве эпизодов выглядели довольно прилично на этом уровне.

– У болельщиков «Карпат» есть два суждения: «Карпаты» всегда побеждают во время дождя, а красно-черная форма нефартова.

– Когда идет дождь, то мы хотим побеждать (улыбается – прим.). Потому что во Львове часто идет дождь. В новой форме я, как тренер «Карпат», не играл. Сегодня просто не повезло, что эти моменты, которые были у «Полесья», они их реализовали. Мне Богдан Шуст говорил, что красно-черную форму всегда считали нефартовой. Мы решили в ней сыграть и дать возможность показать болельщикам нашу новую форму.

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Сергей Рипьюк Источник: ФК Карпаты Львов
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