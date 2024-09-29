Зозуля рассказал, какой гол Коноплянки считает самым красивым

Бывший форвард национальной сборной Украины Зозуля рассказал, какой гол своего партнера по сборной Украины и днепропетровскому «Днепру» Евгения Коноплянки считает самым красивым.

«Женя много красивых голов забивал, но мне запомнилась игра против Англии на Уэмбли, потому что для меня это была моя первая официальная игра за сборную, мы тогда были молодыми ребятами, нам дали шанс. Мы очень старались в том матче и кто-то из партнеров выкатил Евгению под шедевральный удар. Очень нервничали тогда и гол сильно помог войти в игру против сильного соперника со звездными именами в составе.

Не помню, чтобы у него были какие-то некрасивые голы, все изысканные: «Аяксу», «Черноморцу», «Динамо», когда я еще за них играл. Не было почти такого, что Женя в пустые забивал, – сказал Зозуля.

Раньше Зозуля рассказал, как бил Коноплянку по ногам.